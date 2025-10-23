Ravensburgs nächste Nachverpflichtung kommt vom Ligarivalen Kassel Huskies

Ravensburg. (PM Towerstars / PM Kassel Huskies) Die Ravensburg Towerstars haben auf die aktuellen Verletzungsausfälle reagiert und Alec Ahlroth für die Offensive verpflichtet.

Der 24-Jährige wechselt vom aktuellen DEL2-Tabellenführer EC Kassel Huskies nach Oberschwaben.

Alec Ahlroth wurde in Wilhelmshaven geboren, wuchs jedoch in Finnland auf und durchlief dort seine prägenden Jugend- und Juniorenstationen bis zur Saison 2017/2018. In der darauffolgenden Saison eröffnete sich für den 1,86 Meter großen Linksschützen die Möglichkeit, im U18-Team der Rothesay Netherwood School in Kanada erfolgreich auf Torejagd zu gehen.

2020 kehrte er nach Deutschland zurück und sammelte erste Erfahrungen im Seniorenbereich bei den ECDC Memmingen Indians. Dank seiner guten Leistungen empfahl er sich für die DEL2 und wechselte zur Saison 2022/2023 zu den EC Kassel Huskies, wo er in den ersten beiden Spielzeiten auch unter Trainer Bo Subr arbeitete. In insgesamt 199 Pflichtspielen für den Top-Club aus Nordhessen erzielte er 37 Tore und gab 66 Vorlagen.

Towerstars Coach Bo Subr: „Wir sind sehr froh, dass wir Alec in unserem Team begrüßen können. Wir mussten nach den Ausfällen reagieren und die Chance für einen Wechsel hat sich bei ihm erfreulicherweise ergeben. Wir sind davon überzeugt, dass er helfen wird, mehr offensiven Druck zur erzeugen. Er wird auch vom Spielertyp sehr gut zu uns passen und das Team charakterlich ergänzen.“

„Ich freue mich, dass wir einen deutschen Stürmer verpflichten konnten, der seine Qualitäten in der DEL2 bereits unter Beweis stellen konnte. Aufgrund der aktuellen Verletzungsausfälle haben wir den Markt intensiv sondiert und waren mit mehreren Kandidaten im Austausch. Letztlich haben wir uns für Alec entschieden. Wir sind sehr zuversichtlich, dass uns sowohl er, als auch der am Nachmittag vermeldete Try-out Verteidiger Jan Wieszinski sofort weiterhelfen können“, sagte Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Alec hat in Kassel als junger Spieler eine großartige Entwicklung genommen und war für mehr als drei volle Spielzeiten ein wichtiger Bestandteil unseres Rudels. Er hofft, bei einem anderen Team eine bedeutendere Rolle einnehmen zu können. Alec ist ein toller Eishockeyspieler und sehr angenehmer Mensch mit einem super Charakter. Er wird hier in Kassel stets willkommen sein. Wir bedanken uns ausdrücklich für die großartige Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste!“

