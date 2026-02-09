Ravensburgs Czarnik beendet das Dramaspiel gegen die Steelers

Ravensburg. (PM Towerstars) Das â€žDEL2-Spiel der Wocheâ€œ der Ravensburg Towerstars gegen die Bietigheim Steelers hat definitiv alle Register der Dramatik gezogen.

Nach wechselnden Zwei-Tore-FÃ¼hrungen fiel die Entscheidung nach 22 Sekunden in der VerlÃ¤ngerung. Gefeierter Held war Robbie Czarnik, der mit dem 5:4-Siegtreffer sein 200. Tor fÃ¼r die Towerstars erzielte.

Der Sieg beim TabellenfÃ¼hrer Krefeld am Freitag hatte den Towerstars fÃ¼r das baden-wÃ¼rttembergische Derby viel Selbstvertrauen verliehen. Schon mit den ersten Wechseln lieÃŸen die Oberschwaben schnelle Angriffe mit hochkarÃ¤tigen Einschusschancen auf das gegnerische Tor rollen. Wie abgezockt die GÃ¤ste-Offensive jedoch antworten kann, bekamen die Towerstars alsbald zu spÃ¼ren. Knapp fÃ¼nf Minuten waren gespielt, als Marek Rucak einen Schuss tief ins Ravensburger Drittel brachte und Brett Kemp den von der Bande zurÃ¼ckgeprallten Puck trocken ins rechte Kreuzeck schlenzte.

Dieser Gegentreffer schmeckte den Towerstars Ã¼berhaupt nicht. Nur drei Minuten spÃ¤ter drÃ¼ckte Kemp den Puck gar zum 0:2 Ã¼ber die Linie â€“ wenn auch umstritten. Der Bietigheimer StÃ¼rmer rÃ¤umte kurz vor dem Abschluss Towerstars-Verteidiger Julian Eichinger mit einem rustikalen Crosscheck aus dem Weg. Als es gegen Jan Wieszinsky 52 Sekunden spÃ¤ter eine Strafzeit setzte, drohte den Towerstars weiteres Ungemach. Doch die numerische Unterzahl avancierte zum sprichwÃ¶rtlichen DosenÃ¶ffner. Mark Rassell nutzte einen Puckverlust der GÃ¤ste nach nur zehn Sekunden fÃ¼r einen Konter, den der Ravensburger Goldhelm unhaltbar zum 1:2-Anschlusstreffer verwertete. Die 2.622 Zuschauer in der Ravensburger CHG Arena sahen danach ein hochklassiges Spiel: Es ging mit hohem Tempo munter hin und her und beide Teams prÃ¼ften die jeweiligen TorhÃ¼ter quasi im Sekundentakt.

Zu Beginn des zweiten Abschnitts prÃ¤sentierten sich die Towerstars dann mit noch mehr Druck, der alsbald belohnt wurde. Bietigheims Pawel Dronia kassierte in der 24. Minute eine Strafzeit, die den Towerstars nach gutem Powerplay den Ausgleich bescherte. Odeen Tufto passte vor das Tor und die Scheibe wurde von einem Bietigheimer Schlittschuh unhaltbar ins eigene Tor abgelenkt. Nun bestimmten die Towerstars das Spielgeschehen klar. Die optischen Vorteile brachte Nick Latta nur vier Minuten spÃ¤ter auf die Anzeigetafel. An Chancen fÃ¼r den Ausbau der FÃ¼hrung mangelte es danach nicht, allerdings zeigten sich die Steelers wenig geschockt und setzten zahlreiche offensive Nadelstiche. Nicht glÃ¼cklich war Towerstars-Trainer Bo Subr auch mit dem Umstand, dass Bietigheim in Unterzahl einen Zwei-gegen-null-Konter fahren konnte. Die Oberschwaben profitierten bis zur zweiten Pause jedoch davon, dass die GÃ¤ste die hochkarÃ¤tigsten Chancen liegen lieÃŸen.

Den Schlussabschnitt begannen die Oberschwaben Ã¤uÃŸerst entschlossen. Ganze 32 Sekunden waren erst gespielt, als Robbie Czarnik Zeit und Raum im gegnerischen Slot nutzte und zum viel umjubelten 4:2 traf. Nicht wenige Fans erwarteten danach eine souverÃ¤ne Verwaltung der FÃ¼hrung, doch es kam anders. Die Towerstars leisteten sich den einen oder anderen Fehler, den erneut Brett Kemp in der 44. Minute zum 4:3-Anschlusstreffer nutzte. Zwar hatten die Gastgeber danach einige gute Chancen auf weitere Treffer, doch Bietigheim drÃ¼ckte immer stÃ¤rker. Sechs Minuten vor Ende der regulÃ¤ren Spielzeit war es dann passiert: Mick Hochreither hielt am rechten Pfosten den Stock in einen scharfen Pass und traf so zum 4:4-Ausgleich.

Eine SchlÃ¼sselszene folgte in den letzten zwei Minuten. Bietigheim leistete sich durch SÃ¶ren Sturm eine Strafzeit, den Towerstars winkte die vermeintliche Entscheidung in Ãœberzahl. Doch das Penaltykilling der Steelers erwies sich als gut abgestimmt, die Towerstars kamen so gut wie nicht in die Aufstellung. Es wollte kein Treffer gelingen, die Schlusssirene besiegelte die Punkteteilung. Die Strafzeit lief jedoch in der Overtime fÃ¼r kurze Zeit weiter â€“ und das sorgte letztlich doch fÃ¼r den â€žLucky Punchâ€œ. Gerade war der Ex-Ravensburger Verteidiger von der Bietigheimer Strafbank zurÃ¼ckgeeilt, als Robbie Czarnik nach nur 22 Sekunden den Puck zum 5:4-Siegtreffer einnetzte. Es war nicht nur ein entschlossenes, sondern auch ein statistisch besonderes Tor: Robbie Czarnik hatte zum 200. Mal im Trikot der Towerstars getroffen.

â€žEs war ein Spiel mit einigen HÃ¶hen und Tiefen. Dass wir uns viele Fehler geleistet und eine 4:2-FÃ¼hrung im Schlussdrittel hergeschenkt haben, hÃ¤tte natÃ¼rlich nicht passieren dÃ¼rfen. Trotz allem kÃ¶nnen wir mit den zwei Punkten zufrieden seinâ€œ, resÃ¼mierte Towerstars-Coach Bo Subr nach dem Spiel. Bereits am Dienstag geht die â€žEnglische Wocheâ€œ in die Fortsetzung, dann sind die WÃ¶lfe des EHC Freiburg zu Gast in der CHG Arena. Spielbeginn ist um 20 Uhr.