Ravensburg: Zwei Ausfälle und ein neuer Spieler kommt per Tryout

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben knapp sechs Wochen nach dem Start in die Hauptrunde gleich zwei Verletzungsausfälle zu verkraften.

Sowohl Verteidiger Florin Ketterer als auch Stürmer Matej Mrazek fallen auf unbestimmte Zeit aus.

Beide Spieler verletzten sich während der Punktspiele gegen Krefeld beziehungsweise Kaufbeuren und mussten die Partien jeweils vorzeitig beenden. Nach umfangreichen weiteren Untersuchungen der Teamärzte in der Sportklinik Ravensburg bestätigten die Befunde die Befürchtungen: Sowohl bei Florin Ketterer als auch bei Matej Mrazek ist weiterhin eine Zwangspause erforderlich. Wann beide Spieler wieder in das Trainings- und Spielgeschehen eingreifen können, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Unklar ist zudem, ob Youngster Nikita Kessler in den nächsten Spielen zur Verfügung steht. Er musste bereits im Auswärtsspiel in Rosenheim pausieren.

Jan Wieszinski neu im Team

Die Towerstars haben kurzfristig auf die aktuelle Verletzungssituation reagiert und Verteidiger Jan Wieszinski mit einem Try-out-Vertrag ausgestattet. Der 26-jährige Deutsch-Schweizer absolvierte bereits drei Trainingseinheiten mit den Towerstars und soll am Freitagabend gegen Freiburg erstmals im Ravensburger Trikot auflaufen.

Jan Wieszinski ist im schweizerischen Rüegsau geboren und besitzt aufgrund der familiären Wurzeln auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er durchlief seine Nachwuchsstationen zunächst in Biel, später folgten Einsätze in der Elite-Junioren-Liga für Langenthal und Ambri-Piotta.

Seine ersten Einsätze in einem Profiteam absolvierte der mit 1,96 Metern Größe und 104 Kilogramm Gewicht physisch präsente Verteidiger für die HCB Ticino Rockets in der Swiss League. Weitere Stationen in der zweithöchsten Liga der Schweiz waren Olten sowie zuletzt Bellinzona.

„Nach zwei intensiven Tagen hier in Ravensburg kann ich sagen: Der Start war super. Ich wurde herzlich ins Team aufgenommen und die Stimmung untereinander ist wirklich gut“, sagt Jan Wieszinski und ergänzt: „Die beiden Trainingseinheiten, die ich bisher absolvieren konnte, waren anspruchsvoll, aber haben richtig Spaß gemacht.“

Vor dem voraussichtlichen Einsatz am Freitag gegen Freiburg hat der neue Try-out-Spieler bereits klare Einschätzungen: „Die DEL2 macht einen sehr guten Eindruck. Ich finde, sie lässt sich gut mit der Swiss League vergleichen – vielleicht ist sie sogar etwas ausgeglichener.“

„Ich freue mich, dass Jan unsere Defensive verstärken wird. Er ist ein groß gewachsener Verteidiger, der seine Stärken besonders im physischen Spiel hat. Auch menschlich passt er hervorragend in unser Team, worauf wir – wie immer – sehr geachtet haben“, sagt Marius Riedel, sportlicher Leiter der Ravensburg Towerstars.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!