Ravensburg Towerstars verpflichten zusÃ¤tzliches Offensivtalent, verzeichnen aber auch einen weiteren Abgang

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben mit Fabio Sarto ein weiteres Offensivtalent verpflichtet. Der 20-jährige Stürmer wechselt vom Oberligisten ECDC Memmingen Indians nach...

Der 20-jährige Stürmer wechselt vom Oberligisten ECDC Memmingen Indians nach Oberschwaben, zuvor absolvierte er die Juniorenstationen bei den Jungadlern Mannheim. Wie die Towerstars mitteilten, sind damit die Kaderplanungen zur kommenden Saison abgeschlossen. Klarheit herrscht somit auch bei Lukas Bender, der sich zur neuen Saison einer neuen Herausforderung widmen will.

Fabio Sarto ist in Frankfurt geboren, erlernte das Eishockeyspielen aber beim Kölner EC. Nach der U10 zog es den 1,78 Meter großen Stürmer nach Mannheim, wo er die prägenden Juniorenstationen von der U17 bis zur U20 bestritt und unter anderem Teamkollege von Ralf Rollinger war. Für die deutsche U16- sowie U18-Nationalmannschaft wurde er zudem sechsmal in den Kader berufen. Dank guter Leistungen im DNL U20-Team der Jungadler Mannheim konnte Fabio Sarto auch für den Seniorenbereich auf sich aufmerksam machen. Zwar hätte er noch eine weitere DNL-Saison in der U20 spielen können, er entschied sich jedoch für einen Wechsel zum Oberligisten Memmingen.

Die Towerstars hatten den talentierten Stürmer schon länger auf dem Schirm und bereits vor der Saison 2023/2024 unterschrieb der 20-Jährige das Vertragsangebot der Towerstars für die jetzt kommende Spielzeit 2024/2025. Auf sein erstes Engagement in der DEL2 freut sich Fabio Sarto bereits sehr. „Ich möchte mich weiter verbessern und meine Chance auf Einsatzzeiten in Ravensburg nutzen“, betont der vorerst letzte Neuzugang der Oberschwaben und weiß um die Bedeutung dieser Herausforderung. „Tempo und Intensität sowie weitere Faktoren sind in der DEL2 natürlich deutlich höher als in der DNL. Daran muss ich mich gewöhnen und zeigen, dass ich auf diesem Niveau spielen kann. Ich bin sicher, dass ich vom Trainerteam und meinen neuen Mitspielern viel lernen und den Club bei seinen Saisonzielen auf und neben dem Eis unterstützen kann“, so Fabio Sarto.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zur Verpflichtung von Fabio Sarto: „Wir erhalten mit Fabio als weiteren U21-Stürmer zusätzliche Flexibilität auf dieser Position. Von ihm erwarten wir viel Einsatz und Willen, und wir wollen ihm bei seiner weiteren Entwicklung sehr gerne weiterhelfen.“ Auch Towerstars Headcoach Bo Subr betont: „Mit Fabio bekommen wir einen U21-Spieler, dessen Talent und Stärken wir in der kommenden Saison weiter ausbauen wollen. Wir freuen uns, ihn an Bord zu haben, und erwarten, dass er den nächsten Schritt in seiner Laufbahn machen kann.“

Lukas Bender verlässt Ravensburg auf eigenen Wunsch

Nach dem Abschluss der Kaderplanungen zur neuen Saison bestätigen die Towerstars, dass Verteidiger Lukas Bender Ravensburg verlassen wird. Der 21-Jährige, der zur vergangenen Saison nach Oberschwaben gewechselt war, entschied sich gegen einen Verbleib in Ravensburg und will sich einer neuen Herausforderung widmen. Für die Towerstars bestritt er 19 Pflichtspiele, einen Großteil der Saison spielte er per Förderlizenz bei den Oberligisten ECDC Memmingen Indians sowie die EV Lindau Islanders. Die Ravensburg Towerstars möchten sich bei Lukas Bender für den erbrachten Einsatz recht herzlich bedanken und wünschen ihm für die sportliche wie auch private Zukunft alles Gute.