Ravensburg Towerstars verpflichten Franko-Kanadier aus der slowakischen Liga

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Fans der Ravensburg Towerstars und DEL2 dürfen sich auf einen interessanten Neuzugang freuen.

Mit Alex-Olivier Voyer kommt ein Stürmer, der sowohl in Nordamerika als auch zuletzt in der ersten slowakischen Liga seine Qualitäten unter Beweis stellte. Der 26-jährige Kanadier nimmt nach Erik Karlsson und Robbie Czarnik die dritte Kontingentstelle im Towerstars-Team der kommenden Saison 2025/2026 ein.

Alex-Olivier Voyer stammt aus Sherbrooke in der franko-kanadischen Provinz Québec. Nach erfolgreichen Jahren in der kanadischen Top-Juniorenliga QMJHL konnte er sich zur Saison 2020/2021 für einen Vertrag beim AHL-Club Providence Bruins empfehlen, dem Kooperationspartner des NHL-Clubs Boston Bruins. Neben den 70 AHL-Spielen bestritt der 1,88 Meter große Stürmer mit ausgeprägtem Instinkt für Torgefahr auch 65 ECHL-Einsätze für die weiteren Franchise-Partner Jacksonville und Maine.

Zur Saison 2023/2024 wechselte Alex-Olivier Voyer zum Farmteam der Montreal Canadiens, wo er ebenfalls zweigleisig in der AHL sowie der ECHL bei den Trois-Rivières Lions spielte. Zur vergangenen Saison folgte Alex-Olivier Voyer dem Ruf einer neuen Herausforderung in Europa und schloss sich dem slowakischen Erstligisten HC Banská Bystrica an. Dort steuerte er in 59 Hauptrunden- sowie Playoff-Spielen 12 Tore selbst bei, 30 Treffer bereitete er vor.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zur Neuverpflichtung des kanadischen Stürmers: „Ich freue mich sehr, dass sich Alex für uns entschieden hat. Er ist ein sehr kompletter Spieler, der nicht nur in der Offensive seine Arbeit verrichtet sondern in allen entscheidenden Momenten des Spiels seinen Input gibt. Außerdem haben wir – wie immer bei unseren Neuverpflichtungen – sehr darauf geachtet, dass wir auch menschlich zueinander passen.“

„Es war seit dem Start meiner Profikarriere mein Wunsch, einmal in Deutschland zu spielen. Ich habe viele positive Details vom deutschen Eishockey erfahren, auch von der DEL2. Nach den guten Gesprächen mit Marius Riedel und dem Coaching Staff machte es für mich absolut Sinn, nach Ravensburg zu wechseln. Auch vom Standort und den Fans habe ich nur Gutes gehört“, sagt Alex-Olivier Voyer mit viel Vorfreude auf seine neue Herausforderung.

Auch Towerstars-Coach Bo Subr freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem DEL2-Debütanten. „Wir sind sehr froh, dass wir uns auf einen Wechsel nach Ravensburg einigen konnten. Alex ist ein physisch präsenter und hart spielender Stürmer. Er hat die Fähigkeit, Offensivkraft in Bereichen zu kreieren, die nicht jeder Spieler beherrscht. Bereits vergangene Saison in der Slowakei hat er sehr vielseitig gespielt und wir sind sehr zuversichtlich, dass er dies auch bei uns leisten kann“, sagt der Ravensburger Cheftrainer.

Seine Karriere in Zahlen

