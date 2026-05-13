Ravensburg Towerstars vermelden die nächste Vertragsverlängerung

Ravensburg. (PM Towerstars) Der Kader der Ravensburg Towerstars für die Saison 2026/2027 wächst auch in der Offensive weiter.

So wurde der Verbleib von Thomas Reichel bestätigt, dessen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Towerstars nun in die zweite Spielzeit geht.

Der gebürtige Nürnberger spielte vor seinem Wechsel nach Ravensburg zwei Jahre bei den Eispiraten Crimmitschau. Weitere DEL2-Erfahrung sammelte Thomas Reichel zuvor bei den Lausitzer Füchsen sowie den EC Kassel Huskies. In bislang 363 DEL2-Einsätzen verbuchte der 1,90 Meter große Stürmer 59 Tore und 94 Vorlagen.

Der 27-Jährige, der in seiner Karriere zudem 92 Pflichtspiele in der PENNY DEL für Berlin und Wolfsburg absolvierte, untermauerte in seinem ersten Jahr bei den Towerstars seine Stärken im physischen Spiel. Insbesondere in den unangenehmen Zonen vor dem gegnerischen Tor sowie in den Rundungen stellte er sich in den Dienst der Mannschaft. Auch in Unterzahl gilt Thomas Reichel als wichtiger Spieler. Zudem profitieren die Towerstars auch in der kommenden Spielzeit von seiner Flexibilität auf den Flügelpositionen sowie als Center.

„Ich freue mich, dass ich auch nächste Saison Teil der Towerstars-Organisation sein werde. In meinem ersten Jahr hat es mir hier sehr gut gefallen – sowohl was das Eishockey betrifft als auch das Umfeld“, betont Thomas Reichel und richtet den Blick auf die neue Saison. „Natürlich wollen wir wieder mit Vollgas angreifen und ich möchte meinen Beitrag leisten, unsere Ziele zu erreichen.“

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zur Vertragsbestätigung von Thomas Reichel: „Wir sind sehr froh, dass Thomas auch in der kommenden Saison das Towerstars-Trikot tragen wird. Er hat in der vergangenen Saison auch in schwierigen Phasen bewiesen, dass er ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft ist und er wird auch weiterhin mit seiner Physis unser Spiel prägen.“