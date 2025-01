Ravensburg Towerstars: Sieg gegen die Starbulls und Simon Sezemsky verlÃ¤ngert

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars schlagen kurz nach dem Jahreswechsel einen ersten personellen Pflock für die nächste Saison ein.

So wird bestätigt, dass der nach sechs Jahren in der PENNY DEL zurückgekehrte Verteidiger Simon Sezemsky auch in der kommenden Saison im Kader stehen wird.

Simon Sezemsky kam zur Saison 2012/2013 vom EV Füssen nach Ravensburg und absolvierte neben dem Eis eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Alsbald erarbeitete sich der Defender einen Stammplatz im Team, etablierte sich im Towerstars-Team und empfahl sich so für neue Herausforderungen. Zur Saison 2016/2017 erfolgte dann der Wechsel zu den Augsburger Panthern, für die er insgesamt sechs Jahre unter Vertrag stand. Jeweils eine Saison trug der 17-fache Nationalspieler das Trikot der DEL-Konkurrenten Iserlohn und Frankfurt.

Zu dieser Saison kehrte Simon Sezemsky wieder zu den Towerstars zurück – und dies äußerst erfolgreich. Mit aktuell 6 Toren und 15 Beihilfen bei einer Plus-Minus-Statistik von +9 rangiert er unter den Top-6 der DEL2-Offensiv-Verteidiger und leistet dank seiner Erfahrung von über 700 Profipflichtspielen auch teamintern wichtige Dienste, beispielsweise bei der Integration der jungen Spieler im Team.

„Ravensburg hat mir von Beginn an das Gefühl gegeben, welche Rolle ich in der Mannschaft einnehmen kann, und ich möchte dies gerne auch weiterhin umsetzen. Am Standort mit dem gesamten Umfeld und den Fans fühle ich mich zudem äußerst wohl und die Nähe zur Heimatstadt Füssen und zur Familie ist natürlich optimal“, betont Simon Sezemsky.

Marius Riedel, sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zum Verbleib des Verteidigers: „Simon ist ein wichtiger Baustein unserer Mannschaft. Sowohl in der Offensive als auch in der Defensive ist er ein absoluter Leistungsträger. Ich bin froh, dass wir weiterhin mit ihm planen können, da er auch menschlich hervorragend ins Team passt.“

Towerstars holen sich gekipptes Spiel zurück

Dank eines Treffers quasi in letzter Minute haben die Towerstars drei Punkte gegen die Starbulls Rosenheim eingefahren. Zuvor boten sich beide Teams einen hart umkämpften Schlagabtausch, bei dem die Gäste aus Oberbayern eine 2-Tore-Führung zu ihren Gunsten gedreht hatten.

Vor 3093 Zuschauern in der CHG Arena hatten die Towerstars einen wahrlich perfekten Start. 53 Sekunden waren gespielt, als Jan Nijenhuis die Scheibe aus der zweiten Reihe am sichtlosen Gäste-Keeper Oskar Autio vorbei feuerte. Den Oberschwaben kam in dieser Szene entgegen, dass es gegen Zack Dybowski bereits nach 26 Sekunden eine Strafzeit wegen Haltens gab.

Zwar konterte Rosenheim danach immer wieder gefährlich in Richtung Towerstars-Zone, doch die Hausherren waren entschlossener am Drücker. Dies nicht nur optisch, sondern auch beim Spielstand. Nach siebeneinhalb Minuten gab es diesmal eine Strafzeit gegen Rosenheims Dominik Tiffels, und 25 Sekunden später war das Powerplay zum zweiten Mal erfolgreich. Robbie Czarnik bediente mit einem klugen Pass den nachgerückten Fabian Dietz, der zum 2:0 ins komplett offene linke Eck einnetzte. Im weiteren Verlauf gab es auf beiden Seiten hochkarätige Chancen, doch es blieb bei der 2-Tore-Führung der Gastgeber bis zur ersten Pause.

Allerdings setzte es kurz vor der Sirene noch eine Strafzeit gegen die Towerstars, als Lukas Laub bei einem Solo gefoult wurde. Die Unterzahl lief im zweiten Spielabschnitt weiter und hatte prompt Folgen. Gerade war Erik Karlsson nach seiner Strafe von der Strafbank auf dem Weg in die eigene Zone, da hatte Travis Ewanyk schon den 2:1-Anschlusstreffer erzielt. Die Partie war nun deutlich offener und beide Torhüter hatten Höchstarbeit zu verrichten. Bis zur 34. Minute ließ der nächste Treffer auf sich warten, dieser gelang dann den Gästen, wenn auch nur bedingt durch eigenes Zutun. Die Scheibe blieb zunächst unübersichtlich vor dem Tor liegen, ehe sie beim Rettungsversuch von Ralf Rollinger von der eigenen Kelle zum 2:2 über die Linie rutschte.

Den Towerstars schmeckte dieser Gegentreffer gar nicht. Fortan wurden immer weniger Bullys gewonnen, auch bekamen sie immer mehr Probleme durch das aggressive Vorchecking der Starbulls. Zwar gab es vereinzelt Chancen auf eine erneute Führung, doch die sicherten sich die Gäste eine halbe Minute vor der zweiten Pause. Travis Ewanyk zog von der blauen Linie ab und der Puck schlug hinter Ilya Sharipov zum 2:3 ein. Diesen Schock galt es in der Kabine zu verdauen, was offensichtlich gut gelang. Im Schlussabschnitt wirkten die Ravensburger Cracks wieder deutlich sortierter und sorgten gleich zu Beginn für eine starke Druckphase. Zweimal schien die Situation von Rosenheim bereits geklärt, dann kam die Scheibe zurück zu Niklas Hübner an die blaue Linie. Der Förderlizenz-Verteidiger vom ERC Ingolstadt zog ab und traf entschlossen zum 3:3-Ausgleich.

Beide Mannschaften boten danach einen spannenden Schlagabtausch, die Torhüter standen abwechselnd im Brennpunkt. Die meisten Zuschauer dürften bei der herunter tickenden Spielzeit schon an die Overtime gedacht haben, als sich die Towerstars in der Schlussphase nochmals in der gegnerischen Zone festsetzen konnten. 95 Sekunden waren zu spielen, als Fabian Dietz kurz nach der blauen Linie einen Handgelenkschuss aufs Tor brachte und dieser flach im linken Eck zum 4:3 einschlug. Die Fans waren begeistert, zumal die Führung dann auch erfolgreich ins Ziel gebracht werden konnte.

Die Towerstars machten dank des vierten Siegs in Folge einen Platz in der Tabelle gut und sind als Sechster nur noch einen Punkt von Rosenheim auf Platz 4 entfernt. Die ideale Gelegenheit, dies zu ändern, gibt es bereits am Dienstagabend, wenn beide Mannschaften in Rosenheim zu einem Nachholspiel erneut aufeinandertreffen. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr, Sportdeutschland.TV überträgt live.

