Ravensburg Towerstars setzen weiter auf Fabio Sarto

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars setzen bei den jungen Talenten im Team auch in der kommenden Saison auf Kontinuität.

So wurde der Vertrag mit Stürmer Fabio Sarto verlängert, somit geht der 21-Jährige in seine dritte Saison für die Oberschwaben.

Der gebürtige Frankfurter machte in der Saison 2023/2024 in Memmingen seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich und konnte davon auch nach seinem Wechsel zu den Towerstars ein Jahr später profitieren. Mit Ehrgeiz und Selbstvertrauen bot der Außenstürmer in seinen ersten beiden DEL2 Jahren in der 4. Sturmreihe gute Leistungen und steuerte 6 Tore und 3 Vorlagen bei. Wie schon in seiner ersten Saison in Ravensburg spielte Fabio Sarto per Förderlizenz auch in der vergangenen Spielzeit neunmal für die EV Lindau Islanders.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars: „Es freut mich, dass wir Fabio auch in der kommenden Saison im Towerstars-Trikot sehen werden. Er hat die letzten beiden Jahre in Ravensburg bewiesen, dass er seine Rolle akzeptieren und zu 100 Prozent umsetzen kann. Für die kommende Saison hoffen wir auf den nächsten Schritt seiner Entwicklung und möchten ihn dabei bestmöglich unterstützen.“

„Die DEL2 ist eine attraktive Liga, in der schnelles Eishockey gespielt wird und man schnelle Entscheidungen treffen muss. Für die neue Saison wünsche ich mir, dass ich mich sportlich und menschlich weiterentwickeln kann und so das Bestmögliche für den Teamerfolg herausholen kann. Ich hatte bislang zwei schöne und auch erfolgreiche Jahre in Ravensburg. Es macht sehr viel Spaß hier zu spielen und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Saison“, sagt Fabio Sarto selbst zu seiner Vertragsverlängerung.