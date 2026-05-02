Ravensburg Towerstars präsentieren ihren ersten Neuzugang

Ravensburg. (PM Towerstars)Nachdem zuletzt Abgänge, Vertragsverlängerungen sowie die Trainerposition im Fokus standen, setzen die Ravensburg Towerstars ihre Kaderplanungen mit einem Neuzugang fort.

Von den Eisbären Regensburg kommt der 23-jährige Torhüter Konrad Fiedler.

Der Rechtsfänger wurde in Dresden geboren und durchlief dort bis 2019 auch die prägenden Stationen seiner Torhüterausbildung. Zur Saison 2019/2020 entschied sich der 1,84 Meter große Keeper für einen Tapetenwechsel in den Süden Deutschlands und hütete drei Spielzeiten lang das Tor der U20 der Starbulls Rosenheim in der DNL. Zugleich stand er im erweiterten Kader des damaligen Profiteams, das seinerzeit noch in der Oberliga spielte.

Den Übergang in den Seniorenbereich vollzog Konrad Fiedler beim EC Peiting in der Oberliga, wo er zunächst zwei Jahre unter Vertrag und zwischen den Pfosten stand. Anschließend wechselte er 2024/2025 zu den Augsburger Panthern, die ihn verpflichteten und mit einer Förderlizenz wieder nach Peiting ausliehen, wo er seine dritte Spielzeit absolvierte. Zur abgelaufenen Saison entschied sich der talentierte Torhüter für einen Wechsel zu den Eisbären Regensburg, wo er mit dem „Torhüter des Jahres“, Jonas Neffin eine starke Konkurrenz hatte, aber immerhin elf DEL2-Pflichtspiele bestreiten durfte.

„Ravensburg spielt, seitdem ich die DEL2 verfolge, erfolgreiches Eishockey und gehört immer zu den Top-Teams der Liga. Außerdem sprechen das professionelle Umfeld sowie der Torwarttrainer für sich. Daher fiel mir die Entscheidung für die Towerstars auch recht leicht“, sagt Konrad Fiedler zu seiner neuen Herausforderung und ergänzt: „Persönlich möchte ich mich weiterentwickeln und weitere Erfahrungen in der DEL2 sammeln.“

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt über den ersten Neuzugang für die kommende Saison: „Ich freue mich, dass Konrad sich für uns entschieden hat. Er bringt alles mit, um bei uns den nächsten Schritt zu gehen. Ich bin mir sicher, dass er unserem Team in der kommenden Saison weiterhelfen wird.“

Konrad Fiedlers Karriere in Zahlen