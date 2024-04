Ravensburg Towerstars nehmen zur neuen Saison einen Trainerwechsel vor

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars werden zur neuen Saison 2024/2025 einen Wechsel auf der Trainerposition vornehmen. Damit werden sich die Wege mit Gergely...

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars werden zur neuen Saison 2024/2025 einen Wechsel auf der Trainerposition vornehmen.

Damit werden sich die Wege mit Gergely Majoross nach einem Jahr trennen.

Der 44-jährige Ungar war vor seinem Wechsel nach Oberschwaben drei Jahre für den slowakischen Erstligisten HC Nove Zamky tätig, die Ravensburg Towerstars waren für ihn die erste Station in Deutschland. Nach dem Ausscheiden im Viertelfinale haben die Towerstars Geschäftsführung gemeinsam mit dem Aufsichtsrat eine erste sportliche Bilanz der vergangenen Saison gezogen und in diesem Rahmen auch über die Position des Cheftrainers beraten. Hier fiel letztlich die Entscheidung, den Vertrag mit Gergely Majoross nicht zu verlängern.

„Es war keine einfache Entscheidung für uns, weil Gergely menschlich und fachlich ein Top Trainer ist. Es ist in der ausgeglichenen Liga und mit einem Spielerbudget, das im Top-8-Bereich der DEL2 liegt, sicherlich keine Schande, im Viertelfinale im Spiel 7 auszuscheiden. Aber mit der Entwicklung beim Spielsystem konnten wir ab der zweiten Hälfte der Hauptrunde nicht zufrieden sein. Mit Marius Riedel als neuem sportlichen Verantwortlichen wollen wir eine mittelfristige Neuausrichtung beginnen und deswegen haben wir gemeinsam entschieden, diese auch mit einem neuen Trainer zu starten,“ sagt Frank Kottmann, Gesellschafter und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Towerstars.

„Für Gergely war es vor einem Jahr ein bedeutender Schritt, mit seiner Familie eine neue Herausforderung in Deutschland und in der DEL2 anzutreten. Aus menschlicher Sicht ist solch eine Entscheidung daher alles andere als einfach. Wir werden jetzt in Gespräche mit potenziellen Kandidaten einsteigen. Ziel ist es, einen Trainer zu finden, der junge Spieler weiterentwickeln kann und auch den Fans attraktives Eishockey bietet“, ergänzt der künftige Sportliche Leiter der Towerstars, Marius Riedel.

Die Ravensburg Towerstars bedanken sich bei Gergely Majoross für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm und seiner Familie alles erdenklich Gute für die Zukunft.