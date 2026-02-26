Ravensburg Towerstars nehmen weitere Hürde für potenziellen Aufstieg

Ravensburg. (PM Towerstars) Mit der nun erteilten Baugenehmigung durch die Stadt Ravensburg für den Ausbau des VIP- und Businessbereichs der CHG Arena haben die Ravensburg Towerstars eine essenzielle Voraussetzung im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens der PENNY DEL erfüllt.

Wie bereits erörtert, müssen die Towerstars bei der Arena-Infrastruktur Maßnahmen ergreifen, um im Falle eines Aufstiegs die Richtlinien der PENNY DEL erfüllen zu können. Geplant ist seit geraumer Zeit, das Angebot für VIP-Gäste neben der CHG Arena zu erweitern. Das Konzept sieht ein Nebengebäude vor, das im Falle eines Aufstiegs errichtet werden soll. Neben der formellen Baugenehmigung der Stadtverwaltung liegt zudem auch die Bestätigung der PENNY DEL vor, dass die Umsetzung des eingereichten Konzeptes die Anforderungen erfüllen würde.

„Die Ravensburg Towerstars danken der Stadt Ravensburg erneut für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung. Ebenso gilt unser Dank dem Deko Studio Schwab für die Erstellung des Konzepts“, betont Towerstars-Geschäftsführer Raphael Kapzan.

Hintergrund

Die Ravensburg Towerstars haben vor der aktuellen Saison erstmals die Maßnahmen eingeleitet, um im Falle der DEL2-Meisterschaft formell für einen Aufstieg in die PENNY DEL berechtigt zu sein. Mit der Einreichung der Lizenzunterlagen wurde auch eine von den Towerstars-Gesellschaftern erbrachte Bürgschaft hinterlegt. Offen waren bislang jedoch noch die Kriterien des sogenannten 9.500-Punkte-Stadionindex. Mit der Schaffung eines zusätzlichen VIP-Bereichs könnten die Towerstars die infrastrukturellen Anforderungen erfüllen. Die bauliche Erweiterung wird umgesetzt, sollte es zu einer DEL2-Meisterschaft und somit zum Aufstieg in die PENNY DEL kommen.

CHG-Median bleibt Hauptsponsor und Namensgeber der CHG-Arena

Während sich die Ravensburg Towerstars sportlich auf die Schlussphase der Hauptrunde konzentrieren, gibt es auch abseits des Eises eine besonders erfreuliche Nachricht: Die CHG-MERIDIAN verlängert ihr Engagement als Hauptsponsor um weitere drei Jahre.

Die Partnerschaft zwischen CHG-MERIDIAN und dem Eishockey in Ravensburg reicht zurück bis zu den legendären Zeiten am St.-Christina-Hang. Über die Jahre hat sich das Unternehmen als verlässlicher Partner der Towerstars etabliert und dieses Engagement nun verlängert. Gleichzeitig bleibt CHG-MERIDIAN auch Namensgeber der CHG Arena für weitere drei Jahre.

„Über 25 Jahre Partnerschaft sprechen für sich. Die Towerstars sind ein wichtiger Teil der Region – und auch für viele unserer Kolleginnen und Kollegen eine echte Herzenssache“, betont Melissa Jäger, globale Personalleiterin bei CHG-MERIDIAN . „Umso mehr freuen wir uns, unser Engagement fortzuführen und weiterhin Teil der besonderen Atmosphäre in der CHG Arena zu sein.“

„CHG-MERIDIAN hat mit ihrem langjährigen Engagement als Hauptsponsor einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen, dass sich die Towerstars in der DEL2 etablieren konnten und Eishockey auf diesem Niveau angeboten werden kann. Dass wir die Partnerschaft mit der Vertragsverlängerung um drei weitere Jahre untermauern konnten, freut uns sehr und zeugt von gegenseitigem Vertrauen“, sagt Towerstars-Geschäftsführer Raphael Kapzan.

Über die CHG-MERIDIAN-Gruppe

Die CHG-MERIDIAN-Gruppe zählt zu den führenden globalen technology2use-Unternehmen für die Bereiche IT, Industrie und Healthcare. Mit rund 1.600 Mitarbeiter:innen weltweit entwickelt, finanziert und managt sie maßgeschneiderte Technologielösungen, basierend auf dem „Nutzen statt Besitzen“-Prinzip. Für ihre Kunden wie Konzerne, mittelständische Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Kliniken bedeutet das: stets die neuesten Geräte, kosteneffiziente Finanzierungsmodelle und Services, die den individuellen Anforderungen gerecht werden. Aktuell verwaltet CHG-MERIDIAN ein Technologieportfolio im Wert von 11,73 Milliarden Euro (Stand 2024). Die Gruppe agiert banken- und herstellerunabhängig und ist in 32 Ländern auf fünf Kontinenten als CHG-MERIDIAN präsent. Die Unternehmenszentrale der Gruppe liegt in Weingarten, Deutschland.