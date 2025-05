Ravensburg Towerstars nehmen talentierten StÃ¼rmer vom SC Riessersee unter Vertrag

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars setzen einen Tag nach dem ersten Neuzugang die Besetzungen des künftigen Kaders fort.

Vom SC Riessersee kommt der 20-jährige Stürmer Anselm Gerg nach Oberschwaben.

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchener durchlief alle Nachwuchsstationen an seinem Heimatstandort, spielte in der Saison 2019/2020 in der U17 aber auch im Talentsystem des EHC München – und dies mit der beachtlichen Statistik von 36 Toren und 16 Vorlagen aus 29 Spielen. In der besagten Saison empfahl sich der 1,78 Meter große Stürmer auch für die ersten Länderspiele im deutschen U16 Nationalteam.

Dank seiner soliden Leistung in der U20 wurde er zur Saison 2020/2021 erstmal ins Oberliga-Team des SC Riessersee in der Oberliga berufen, dort erkämpfte er sich auch in den Folgejahren einen Stammplatz. Insgesamt stand Anselm Gerg in 152 Oberliga-Begegnungen auf dem Eis und verbuchte in der Statistik neben 12 Toren auch 42 Vorlagen. Nachdem sich Anselm Gerg bereits im Seniorenbereich der Oberliga bewährt hat, soll mit dem Wechsel zu den Towerstars der nächste Schritt seiner Entwicklung anstehen.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zur Verpflichtung des Offensiv-Talents: „Ich hatte Anselm schon länger auf dem Radar und ihn in der vergangenen Saison mehrfach live gesehen. Obwohl er erst 20 Jahre alt ist, kann er bereits auf vier Spielzeiten im Profibereich zurückblicken. Dies wird ihm auf seinem nächsten Karriereschritt definitiv helfen. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und möchten ihm die Chance eröffnen, sich auch in der DEL2 zu beweisen.“

