Ravensburg Towerstars nehmen Kaderanpassungen vor

Ravenswburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben Zuwachs in der Offensive bekommen.

Aus der U20 des EV Landshut kommt der 19-jährige Maxim Scholl. Er wurde mit einem U21-Fördervertrag mit Probeoption ausgestattet.

Maxim Scholl ist in Erlangen geboren und durchlief die Nachwuchsstationen beim EHC Nürnberg. Dank seiner äußerst beachtlichen Scorerstatistiken in den U17- sowie U20-Spielzeiten empfahl er sich in der Saison 2022/2023 bereits als 16-Jähriger für Förderlizenz-Einsätze in der Oberliga bei den Höchstadt Alligators. Insgesamt lief Maxim Scholl in den vergangenen drei Jahren 35-mal für den Oberligisten auf und verbuchte fünf Tore sowie zwei Vorlagen. Zudem stehen zwei Spiele für die U17-Nationalmannschaft in seiner Vita. Parallel zum Engagement in der U20 des EHC Nürnberg trainierte der Verteidiger in der vergangenen Spielzeit auch im DEL-Team der Nürnberg Ice Tigers mit.

Zur aktuellen Saison 2025/2026 wechselte der 1,80 Meter große Linksschütze zur U20 des EV Landshut, wo er in der DNL in 35 Spielen starke 20 Tore und 22 Assists sammelte. Per Förderlizenz kam er in dieser Saison bereits bei den Blue Devils Weiden zu seinem ersten DEL2-Einsatz. „Für mich ist Ravensburg der nächste Schritt in meiner Karriere und die Möglichkeit, im Seniorenhockey Fuß zu fassen“, sagte der 19-Jährige. „Ich möchte jeden Tag dazulernen, mich weiterentwickeln und dem Team so gut wie möglich weiterhelfen. Natürlich freue ich mich schon jetzt darauf, erstmals vor den Ravensburger Fans auflaufen zu können“, ergänzt der Neuzugang.

„Ich kenne Maxim schon seit ein paar Jahren. Er ist ein sehr talentierter Stürmer und ich freue mich sehr, dass er bei uns die Chance erhält, sich in der DEL2 zu zeigen“, sagt Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars.

Jonas Müller verlässt die Towerstars

Jonas Müller steht nicht mehr im Kader der Ravensburg Towerstars. Der 21-Jährige trat mit der Bitte um eine Vertragsauflösung an die Clubführung heran, der einvernehmlich entsprochen wurde. Der Verteidiger hat sich dem EHC Wetizikon in der MyHockey League (Schweiz) angeschlossen.

Jonas Müller kam im November 2024 zunächst für ein Try-out nach Ravensburg und stand zuvor bei den Rapperswil-Jona Lakers in der Swiss League unter Vertrag. Nach seiner festen Verpflichtung stand er sowohl im Team der Towerstars in der DEL2, als auch per Förderlizenz beim Kooperationspartner EV Lindau Islanders in der Oberliga Süd in der Aufstellung. Auch in der aktuellen Saison wurde der junge Verteidiger zum Sammeln weiterer Spielpraxis mit einer Förderlizenz für Lindau ausgestattet, wo er 19 Pflichtspiele in der Oberliga Süd absolvierte. Für die Towerstars kam er in der vergangenen sowie aktuellen Saison auf 24 DEL2 Einsätze.

Die Towerstars wünschen Jonas Müller sportlich und privat alles erdenklich Gute und bedanken sich für sein eingebrachtes Engagement.