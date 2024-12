Ravensburg Towerstars leihen StÃ¼rmer vom ERC Ingolstadt – Spiel gegen Weiden muss abgesagt werden

Ravensburg. (PM Towerstars) Aufgrund massiver technischer Störungen an der Kältetechnik in der CHG Arena muss das für den morgigen Freitag, 06. Dezember, geplante Heimspiel...

Ravensburg. (PM Towerstars) Aufgrund massiver technischer Störungen an der Kältetechnik in der CHG Arena muss das für den morgigen Freitag, 06. Dezember, geplante Heimspiel der Towerstars gegen die Blue Devils leider verlegt werden.

Der Nachholtermin wurde nach Absprache mit beiden Clubs und der DEL2 mit Dienstag, 18. Februar 2025 um 20 Uhr, bereits festgelegt.

Die Stadt Ravensburg als Betreiber der CHG Arena informierte die Ravensburg Towerstars am Donnerstag, dass aufgrund der kurzfristig nicht behebbaren Probleme an der Kältetechnik eine spielfähige Eisfläche nicht gewährleistet ist und die CHG Arena für das geplante Heimspiel am Freitagabend daher nicht freigegeben werden kann.

Tickets für das besagte Spiel haben auch für den Nachholtermin am 18. Februar 2025 ihre Gültigkeit. Zuschauer, die an diesem Termin verhindert sein sollten, können die Tickets dort zurückerstatten lassen, wo sie erworben wurden.

Die Towerstars bitten Zuschauer und Fans um Verständnis.

Jan Nijenhuis kommt per Leihe nach Ravensburg

Für mehr Tiefe und Flexibilität in der Offensive haben die Towerstars Jan Nijenhuis verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom Kooperationspartner ERC Ingolstadt auf Leihbasis nach Ravensburg.

Der gebürtige Münchner war sowohl in der vergangenen, als auch für diese Saison zunächst für eine Förderlizenz vorgesehen. Nach Absprache beider Clubs wurde jedoch eine alternative Möglichkeit für den Einsatz in der DEL2 gefunden. Jan Nijenhuis, der seine Ausbildung im Talentsystem der Adler Mannheim absolvierte, hat in seiner noch jungen Karriere bereits viel höherklassige Erfahrung gesammelt. Seit 2019 bestritt er für Wolfsburg, Berlin und Ingolstadt insgesamt 206 Spiele in der PENNY DEL.

Auch bei internationalen Einsätzen stand der 1,80 Meter große Stürmer seinen Mann: 67 Mal trug Jan Nijenhuis den Bundesadler der deutschen Nationalmannschaften von der U16 bis zur U20 auf der Brust, unter anderem auch bei drei Weltmeisterschaften. Hinzu kommen vier weitere Länderspiele für das deutsche A-Team, wo er in der letzten Saison auch zwei Treffer verbuchte.

Dass der aus Ingolstadt ausgeliehene Stürmer für Kassel und die Lausitzer Füchse per Förderlizenz auch in 29 DEL2-Begegnungen im Einsatz war, rundet das Profil dieser aktuellen Verstärkung zusätzlich ab.

„Jan ist noch immer ein relativ junger Spieler und für ihn ist es wichtig, so viel Eiszeit wie möglich zu haben. Das wollten wir ihm ermöglichen und haben deshalb die Leihe mit unserem Kooperationspartner Ravensburg arrangiert“, sagt Sportdirektor Tim Regan. „Bei den Towerstars kann er sich in den kommenden Wochen und Monaten eine tragende Rolle innerhalb des Teams erarbeiten und wir haben gleichzeitig die Option, ihn auch wieder zu uns zurückholen zu können.“

„Ich möchte mich vor allem bei meinem Kollegen in Ingolstadt, Tim Regan, bedanken, dass man uns Jan zur Verfügung stellt“, sagt Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars und ergänzt: „Jan wird unser Offensive definitiv verstärken und für mehr Tiefe im Kader sorgen.“

Sollten alle erforderlichen Lizenzierungsformalitäten abgeschlossen sein, wird Jan Nijenhuis am Freitagabend beim Spiel gegen den EV Weiden erstmals für die Ravensburg Towerstars zum Einsatz kommen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV