Ravensburg Towerstars komplettieren ihre Stamm-Defensive

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben im Zuge der Kaderplanung die Vertragsverlängerungen mit Spielern der vergangenen Saison abgeschlossen.

„Last but not least“ wird auch Verteidiger Jonas Müller weiterhin im Team des Vizemeisters auflaufen.

Der 20-jährige Oldenburger, der in der Schweiz aufwuchs und im Nachwuchs von Rapperswil-Jona ausgebildet wurde, absolvierte im November vergangenen Jahres ein Try-out bei den Towerstars und empfahl sich für einen Vertrag. Neben elf Hauptrundenspielen stand er auch in fünf Playoff-Begegnungen für die Towerstars im Kader. Um beim Übergang vom U20- in den Seniorenbereich möglichst viele Erfahrungen und Spielpraxis zu sammeln, wurde der 1,91 Meter große Verteidiger zudem mit einer Förderlizenz für die EV Lindau Islanders ausgestattet. Beim Kooperationspartner aus der Oberliga Süd kam der neunfache U18-Nationalspieler in 26 Spielen zum Einsatz.

„Jonas bekam in der vergangenen Saison eine gute Kombination aus qualitativ hochwertigen Trainingseinheiten und viel Spielzeit. So konnte er sich weiterentwickeln und soll in der kommenden Saison eine größere Rolle spielen. Er hat eine starke Persönlichkeit und passt auch menschlich sehr gut in unser neues Team“, betonte Towerstars-Coach Bo Subr.

Jonas Müller selbst ergänzt: „Nach meinen ersten Erfahrungen in der DEL2 freue ich mich natürlich sehr auf die Herausforderungen der kommenden Saison.“

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zur Vertragsverlängerung: „Jonas hat in der vergangenen Saison bereits sein Potenzial aufgezeigt und sich in Training und Spiel hineingekämpft. Die Erfahrungen, die er bei uns und in Lindau gesammelt hat, werden ihm in seiner nun anstehenden ersten vollen Profisaison sehr helfen. Wir werden noch mehr auf ihn setzen und freuen uns, ihn im Team zu haben.“

