Ravensburg Towerstars komplettieren ihre Abwehr-Stammformation

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars setzen auch in der kommenden Saison 2025/2026 auf die bewährten Dienste von Florin Ketterer.

Der 32-Jährige bestreitet damit seine fünfte Spielzeit in Oberschwaben und komplettiert rund drei Wochen vor dem Start der Vorbereitung die Stammformation in der Abwehr.

Florin Ketterer stieß zur Saison 2021/2022 vom ESV Kaufbeuren zu den Towerstars und brachte bereits damals seine umfassende Zweitliga-Erfahrung mit. Inzwischen hat der gebürtige Starnberger 496 Pflichtspiele in der DEL2 absolviert und 141 Scorerpunkte beigesteuert. Für die Towerstars stand er in 242 DEL2 Begegnungen auf dem Eis. Als besonders wertvoll erwies er sich hier durch die aufopferungsvoll verrichtete „Drecksarbeit“ in der eigenen Zone. In der vergangenen Saison blockte er 155 gegnerische Schüsse – kein anderer Spieler in der DEL2 erreichte diesen Wert.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Ravensburg Towerstars, sagt zum Verbleib des Verteidigers: „Ich bin froh, dass Florin auch in der nächsten Saison für uns verteidigen wird. Er ist sich für keine Arbeit zu schade und seine vielen Schussblocks sind für unseren Erfolg essenziell.“

„Nachdem meine Tochter als Ravensburgerin geboren wurde, ist diese Stadt für uns als Familie noch mehr zu einem Zuhause und besonderen Ort geworden“, betont Florin Ketterer und ergänzt: „Ich freue mich, auch weiterhin das Trikot der Towerstars tragen zu dürfen. Die letzten vier Jahre waren sehr ereignisreich und erfolgreich – daran möchte ich auch in der nächsten Saison mit dem Team anknüpfen.“

