Ravensburg Towerstars kommen in den Sahnpark

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau bestreiten am heutigen Montagabend (20:00 Uhr) ihr letztes Heimspiel im Kalenderjahr 2020.

Zu Gast im Kunsteisstadion Crimmitschau sind die Ravensburg Towerstars. Um das letzte Spiel des Jahres im eigenen Wohnzimmer positiv zu gestalten, müssen die Mannen von Mario Richer, welche zuletzt etwas strauchelten, ihr volles Potenzial abrufen.

Wie gern hätten die Eispiraten Crimmitschau ihr letztes Heimspiel im Jahr 2020 vor ihren Fans ausgetragen und nach diesen verrückten Monaten zusammen gefeiert und gejubelt – doch auch das letzte Heimspiel vor dem Jahreswechsel muss vor leeren Rängen ausgetragen werden. Dabei hätten die Westsachsen die Unterstützung ihrer frenetischen Anhänger gut gebrauchen können, geht es doch um einen Titelanwärter in der DEL2, welcher ungemein viele Qualitäten und auch einen alten Bekannten im Schlepptau hat.

Schon beim ersten Aufeinandertreffen in der CHG-Arena machten die Ravensburg Towerstars klar, dass sie einmal mehr einer der größten Anwärter auf den Titel in der DEL2 sind. Mit 4:1 gewannen damals die Schützlinge von Trainer Rich Chernomaz, wenn auch die Eispiraten lange gut im Spiel waren. Klar dürfte also sein, dass die Westsachsen über die volle Distanz rackern und kämpfen müssen, um den leicht angekratzten Towerstars Punkte abzuknöpfen. Leicht angekratzt deshalb, weil auch die Ravensburger drei ihrer letzten fünf Begegnungen verloren haben und den ersten Platz mittlerweile an die Kassel Huskies abgaben. Die Mannschaft von Mario Richer befindet sich hingegen selbst in einer kleinen Krise. Nur eines der letzten fünf Spiele wurde gewonnen, in Dresden gab es zuletzt nur einen Punkt – vielleicht auch der dünnen Personaldecke geschuldet. Mit Kelly Summers, Vincent Schlenker und auch Carl Hudson konnte das Lazarett der Eispiraten zuletzt einige Hochkaräter begrüßen. Ausfälle, die nur schwer bis gar nicht kompensiert werden konnten. Wer von den zuletzt verletzten und angeschlagenen Akteuren heute womöglich schon wieder im Aufgebot steht, wollte Chefcoach Mario Richer nicht kommentieren. Der 55-jährige Trainerfuchs lässt sich diesbezüglich nicht in die Karten schauen, auch um den Gegnern im Vorfeld nicht zu viel zu verraten.

Die Towerstars kommen hingegen mit einer absoluten Top-Mannschaft nach Westsachsen, welche gerade im Offensivbereich nichts zu wünschen übrig lässt. Mit 56 eigens erzielten Treffern stellen die Puzzlestädter nach 15 Partien den zweitbesten Sturm. Andreas Driendl, Mathieu Pompei und Robbie Czarnik lauten die Namen, welche sich dafür verantwortlich zeigen. Gerade Czarnik ist in Crimmitschau kein Unbekannter, sorgte er während der Saison 2017/18 mit stolzen 38 Toren und 29 Vorlagen für Aufsehen in der zweiten Liga. Im Tor etablierte sich nach der Verletzung von Langmann und der DEL-Rückkehr von Niklas Treutle mittlerweile Olafr Schmidt, welcher Woche für Woche sein ganzes Potenzial zeigt und es auch den Eispiraten wohl sehr schwer machen wird, Treffer zu erzielen.