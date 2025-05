Ravensburg Towerstars kÃ¶nnen Marvin Schmid fÃ¼r sich gewinnen

Ravensburg. (PM Towerstars) Im Rahmen der Kaderplanungen für die kommende Saison 2025/2026 präsentieren die Ravensburg Towerstars ihren nächsten Neuzugang.

Von den Eisbären Regensburg wechselt der 26-jährige Center Marvin Schmid nach Oberschwaben.

Marvin Schmid ist gebürtiger Memminger, durchlief die prägenden Schüler- und Juniorenstationen aber beim Traditionsclub EV Füssen. Dort spielte er mit zunehmender Erfahrung neben dem DNL2-Team auch in der ersten Mannschaft. Den entscheidenden Schritt in den Seniorenbereich machte der vielseitige Stürmer zur Saison 2018/2019, als ihn der ESV Kaufbeuren unter Vertrag nahm. Per Förderlizenz bestritt er den Großteil der Saison beim Oberligisten Memmingen, absolvierte aber auch acht Pflichtspiele in der DEL2. Im Folgejahr wechselte Marvin Schmid dann fest zum Oberliga-Club Memmingen.

Zur Saison 2021/2022 entschied er sich für ein Angebot aus Regensburg, wo er am Ende der Saison den Oberliga-Meistertitel samt Aufstieg in die DEL2 feiern durfte. Insgesamt spielte der künftige Towerstars-Stürmer vier Jahre in Regensburg und war in der Saison 2023/2024 Teil des Überraschungsteams, das letztlich den Meistertitel erkämpfte. Insgesamt bestritt Marvin Schmid 169 Spiele in der DEL2 und sammelte neben 23 Toren auch 57 Vorlagen.

„Ich freue mich auf eine neue Herausforderung in Ravensburg, um den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu machen. Ravensburg zählt zu den Top-Teams in der Liga und ich möchte helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen“, betont der 1,82 Meter große Stürmer.

„Dass ich mit Marvin in der nächsten Saison arbeiten darf, freut mich sehr. Er hat seine Qualitäten in der DEL2 bereits bewiesen und hatte im vergangenen Jahr großen Anteil am Meistererfolg der Eisbären Regensburg“, sagt Towerstars-Headcoach Bo Subr und ergänzt: „Marvin spielt stets einen soliden Part und kann das Spiel sehr gut lesen.“

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, sagt zur dritten Neuverpflichtung: „Ich bin froh, dass wir Marvin von uns überzeugen konnten. Er kann offensiv viele Impulse setzen und arbeitet auch in der Defensive sehr zuverlässig. Ich sehe großes Potenzial in ihm und hoffe, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Karriere macht.“

