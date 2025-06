Ravensburg Towerstars holen Angreifer vom DEL2 Meister Dresden

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars verstärken zur neuen Saison 2025/2026 ihre Offensive mit Matej Mrazek.

Der 25-Jährige stand in den vergangenen fünf Jahren bei den Dresdner Eislöwen unter Vertrag und bereits zuvor prägten Stationen im Nachwuchsbereich der sächsischen Landeshauptstadt seine Entwicklung.

Matej Mrazek wurde im tschechischen Neratovice, unweit der Hauptstadt Prag, geboren und wuchs dort auf. Bei Sparta Prag absolvierte er seine U16-Zeit in einer Altersklasse, in der bekanntlich wichtige Weichen für die Karriere gestellt werden. Diese führten ihn nach Dresden, wo er sich durch gute Leistungen in den Juniorenteams für den Sprung in den Profikader der Eislöwen empfahl.

Mit dem Übergang ins Profiteam der Eislöwen erlangte Matej Mrazek auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Dass der flinke Stürmer nicht nur über Talent, sondern auch über große Fan-Sympathien verfügt, zeigte sich bereits im zweiten Jahr seines Engagements in Dresden: Am Ende der Saison 2021/2022 wurde er zum Fanspieler des Jahres gewählt. In seinen 226 DEL2-Pflichtspielen für Dresden erzielte Matej Mrazek 25 Tore und bereitete 29 weitere vor.

„Ich freue mich riesig, Teil der Towerstars-Familie zu sein. Die Towerstars haben in den vergangenen Jahren mit ihrer konstant hohen Qualität bewiesen, dass sie zu den besten Teams der DEL2 gehören. Ich bin bereit, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen, mehr Verantwortung zu übernehmen und mein Bestes zu geben“, sagt Matej Mrazek zu seinem Wechsel nach Ravensburg.

Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, betont zur Verpflichtung des inzwischen sechsten Neuzugangs: „Es freut uns sehr, dass sich Matej für einen Wechsel nach Oberschwaben entschieden hat. Er ist ein flexibler Spieler, der eine Menge Tempo mitbringt und sehr hart arbeitet. Ich bin mir sicher, dass er bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen wird.“

Auch Towerstars-Headcoach Bo Subr ist überzeugt von der Vielseitigkeit des Neuzugangs: „Mit Matej holen wir einen jungen, energiegeladenen Spieler, der über gute Allround-Fähigkeiten verfügt und mit viel Tempo spielt – das sollte gut zu unserem Team passen.“

