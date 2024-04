Ravensburg Towerstars hoffen bei Ralf Rollinger auf den nÃ¤chsten Schritt

Ravensburg. (PM Towerstars) Nachdem bei den Kaderplanungen zur neuen Saison zuletzt eher erfahrene Spieler in der Öffentlichkeit gestanden hatten, rückt nun ein Spieler der...

Ravensburg. (PM Towerstars) Nachdem bei den Kaderplanungen zur neuen Saison zuletzt eher erfahrene Spieler in der Öffentlichkeit gestanden hatten, rückt nun ein Spieler der Abteilung „Junge Wilde“ in den Fokus.

So bestätigen die Towerstars, dass Ralf Rollinger auch in der kommenden Saison für die Towerstars stürmen wird.

Der 19-jährige Frankfurter genoss seine fundierte Ausbildung im Talentsystem der Jungadler Mannheim und schnupperte in der Saison 2021/2022 bei 7 Einsätzen erstmals Luft in der PENNY DEL. In der darauffolgenden Spielzeit wurde er mit einer Förderlizenz für die Heilbronner Falken ausgestattet, für die er 12 Spiele in der DEL2 bestritt. Für den Stürmer bedeutete der Wechsel nach Ravensburg zur abgelaufenen Saison die erste volle Profisaison und damit ein weiterer wichtiger Schritt in der Entwicklung. In den 51 bestrittenen DEL2-Pflichtspielen erzielte er selbst vier Tore und bereitete fünf weitere vor. Zudem wurde er per Förderlizenz viermal im Oberligateam der EV Lindau Islanders eingesetzt, wo er weitere 3 Tore erzielte.

Läuferische wie auch technische Fähigkeiten stellte Ralf Rollinger seit Jahren auch im Kreis der Junioren-Nationalteams unter Beweis. Neben den Einsätzen bei diversen Länderspielen und Turnieren war die Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft in Schweden zum Jahresende sicherlich das bisherige Highlight für Ralf Rollinger. Insgesamt stehen für den Stürmer 32 Einsätze für die deutschen U17 und U20 Teams zu Buche.

„Mit meiner ersten vollen Profisaison war ich zufrieden. Als einer der jüngsten Spieler im Team habe ich von den erfahrenen Kollegen viel gelernt und mitgenommen. Selbstverständlich möchte ich mich auch in der nächsten Saison weiterentwickeln, auffallen und hart für das Team arbeiten“, sagt Ralf Rollinger im kombinierten Rück- und Ausblick.

„Ralf hat in seiner ersten Saison im Profibereich gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Er hat den ersten Schritt erfolgreich gemeistert und ich bin davon überzeugt, dass er in der kommenden Saison einen weiteren großen Schritt machen wird“, betont Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars.