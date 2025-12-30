Ravensburg Towerstars gelingt 3:2 Sieg Ã¼ber die DÃ¼sseldorfer EG

Ravensburg. (MR) Zum letzten Spiel des Jahres 2025 trafen die Tabellennachbarn Ravensburg und DÃ¼sseldorf in Oberschwaben auf einander mit dem besseren Ende fÃ¼r die Towerstars.

NatÃ¼rlich wurden auch heute nur drei Punkte vergeben, aber da beide Teams vor dem Spiel punktgleiche Tabellennachbarn waren, fÃ¼hlte es sich wie ein sechs Punkte Spiel an. Die ersten ein, zwei Minuten gehÃ¶rten den GÃ¤sten aus DÃ¼sseldorf, doch quasi im Gegenzug trafen die Towerstars. Und ab dem Zeitpunkt Ã¼bernahmen sie das Spiel, immer wieder Ã¼berliefen sie die DEG, die auch ihrerseits gerne in des Gegners Kufen passte. So passte es auch, dass nach einem guten DÃ¼sseldorfer Wechsel ohne Torerfolg (einmal Maske und einmal an den Pfosten gelegt) Ravensburgs Tufto schnell Ã¼ber links im Drittel war und genauso schnell abschloss â€“ 2:0 in der 8. Spielminute. Der DEG-Anhang im GÃ¤steblock war zwar laut, hatte aber ihr Team bisher nicht zum Torerfolg trommeln kÃ¶nnen.

Auch im zweiten Durchgang, beginnend mit einer Unterzahl, in der die DEG nicht einen Schuss auf das Tor gebracht hatte, hatten die Oberschwaben die ZÃ¼gel in der Hand, wenn auch sie sich nicht mehr so treffsicher zeigten. Doch auch die RheinlÃ¤nder konnten zwei Strafzeiten schadlos Ã¼berstehen. Tufto von hinter dem Tor versuchte Lunemann anzuschieÃŸen. Auf der anderen Seite hatte Clarke in der 38. Min. die beste Chance, die aber ebenfalls bei Goalie Wiens endete. Als in der Schlussminute des Drittels Geitner auf den Wiens geschossen hatte, herrschte viel GewÃ¼hl vor dem Tor, und auf einmal jubelte Niederberger: die Schiedsrichter hatten auf gutes Tor entschieden, befragten aber nochmals die Aufzeichnung. Diese zeigte dann, dass der Puck wohl doch nicht vollumfÃ¤nglich die Linie Ã¼berquert hatte. Eine Schlussoffensive der Hausherren fand auch nicht mehr den Weg in die Maschen. So blieb es beim 2:0 zur zweiten Pause.

Die DEG startet zu spÃ¤t die Aufholjagd

Die DÃ¼sseldorfer EG kam schlieÃŸlich druckvoller aus der Kabine und suchte ihr Heil nach vorne. Jetzt klappten auch die PÃ¤sse, und sie konnten sich Ã¶fter im Angriff festsetzen. Allein mit dem Treffer wollte es noch nicht klappen, und ein schneller 3 auf 2 VorstoÃŸ der Hausherren fand im Nachsetzen den Weg in die Maschen. Lunemann reklamierte noch, sodass es erneut einen Videobeweis gab. Aber auch dieser fiel zugunsten der Towerstars aus (Rassell, 50.). Das Spiel bog bereits in die Schlussphase ein, Reichel hatte noch eine GroÃŸchance, bei der Lunemann aber Sieger blieb. Es gab eine Strafe gegen Ravensburg, und schlieÃŸlich konnte Linden nachstochern und den Ehrentreffer fÃ¼r Rot-Gelb erzielen (59.). In dieser Phase hatten die Gastgeber wohl bereits den Sieg und die Punkte sicher geglaubt. Doch die DEG zog den Goalie fÃ¼r den sechsten Feldspieler, und das fast UnmÃ¶gliche passierte: Fabers SchlagschuÃŸ fand den Weg in die Maschen, und noch 12 Sekunden auf der Uhr! Doch es war zu spÃ¤t, als dass die GÃ¤ste noch zum Ausgleich hÃ¤tten kommen kÃ¶nnen. So bleiben die Punkte in Oberschwaben, und die Towerstars Ã¼berholen die DEG in der Tabelle und stehen Ã¼ber den Jahreswechsel auf dem 7. Platz.

Das sagt Nick Latta zum Spiel





Es spielten:

RVT â€“ 54 Nico Wiens â€“ 91 Julian Eichinger, 16 Florin Ketterer â€“ 77 Robbie Czarnik, 19 Erik JinesjÃ¶ Karlsson, 92 Mark Rassell; 79 Ryan Odude, 66 Jan Wieszinski â€“ 74 Louis Latta, 13 Marvin Schmid, 27 Thomas Reichel; 41 Lukas Jung, 25 Philipp Mass â€“ 14 Nick Latta, 81 Odeen Peter Tufto, 24 Alec Ahlroth; 33 Nikita Kessler, 80 Nicolas Schindler, 9 Fabio Sarto

DEG â€“ 27 Niklas Lunemann â€“ 8 Kristian Blumenschein, 5 Nick Geitner â€“ 71 Ture Linden, 22 Erik Bradford, 78 Kevin Orendorz; 53 Sten Fischer, 6 Kevin Maginot â€“ 91 Yushiroh Hirano, 18 Michael Clarke, 11 Luca Tosto; 63 Max Faber, 21 Emil Quaas â€“ 96 Simon Thiel, 9 Lucas Lessio, 17 Leon Niederberger; 26 Moritz Kukuk â€“ 55 Marco MÃ¼nzenberger, 54 David Rundqvist, 51 Daniel Assavolyuk



Die Tore erzielten:

1:0 (03:16) Czarnik (Rassel)

2:0 (07:35) Tufto (Ahlroth, Eichinger)

3:0 (49:01) Rassell (Czarnik, Karlsson)

3:1 (58:17) Linden (Orendorz) PP1

3:2 (59:48) Faber (Tosto) EA



Schiedsrichter: 8 Vladislav Gossmann, 23 Maik Blankart (58 Moritz BÃ¶sl, 54 Yannick MÃ¼ller-Osten)

Strafen: RVT â€“ 6 Min.; DEG â€“ 6 Min.



Zuschauer: 3418

