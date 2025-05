Ravensburg Towerstars fixieren ihr Vorbereitungsprogramm

Ravensburg. (PM Towerstars) Ein Trainingslager sowie sieben Testspiele – davon vier auf eigenem Eis – sind die Kernpunkte der rund sechswöchigen Vorbereitung der Ravensburg Towerstars auf die neue Saison. Der Startschuss fällt, wie bereits in den Vorjahren, am 1. August.

In der Woche nach dem Rutenfest werden die Spieler des neuen Teams nach und nach in Ravensburg eintreffen. Am 1. August wird das Team vollständig eingetroffen sein, die Kabine beziehen und nach der Einkleidung die Eingangstests sowie die medizinischen Untersuchungen absolvieren. Bereits am Dienstag, den 4. August, geht es für das Team von Headcoach Bo Subr in ein Trainingslager im tschechischen Milevsko. Dort stehen bis Samstag, den 9. August, sowohl Einheiten auf dem Eis als auch Trockentraining auf dem Programm. Natürlich soll auch das Teambuilding nicht zu kurz kommen.

Nach einer ersten vollen Trainingswoche auf dem heimischen Eis der CHG Arena erwartet die Towerstars am Freitag, den 15. August, ein anspruchsvoller Testspielgegner: Zu Gast sind sie beim ICE-Hockey-League-Club HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck. Zwei Tage später dürfen sich dann die Eishockeyfreunde in Oberschwaben freuen, wenn das neu formierte Team in einer Neuauflage des DEL2-Finales auf die Dresdner Eislöwen trifft.

In den darauffolgenden Wochen bestreiten die Towerstars fünf weitere Testspiele, drei davon auf heimischem Eis. Gegner sind unter anderem Memmingen, Winterthur und Feldkirch – allesamt Teams, die bereits in den vergangenen Jahren Gradmesser in der Vorbereitungsphase waren. Neu ist in diesem Jahr, dass die Towerstars mit zwei Spielen gegen Regensburg auf einen direkten DEL2-Konkurrenten treffen.

Alle geplanten Spiele im Überblick:

Freitag, 15.08.2025 (Uhrzeit steht noch nicht fest)

HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck – Ravensburg Towerstars

Sonntag, 17.08.2025 (18.30 Uhr)

Ravensburg Towerstars – Dresdner Eislöwen

Samstag, 23.08.2025 (20.00 Uhr)

ECDC Memmingen Indians – Ravensburg Towerstars

Dienstag, 26.08.2025 (19:30 Uhr)

Ravensburg Towerstars – EHC Winterthur

Freitag, 29.08.2025 (20:00 Uhr)

Ravensburg Towerstars – Pioneers Vorarlberg

Sonntag, 07.09.2025 (17:00 Uhr)

Ravensburg Towerstars – Eisbären Regensburg

Samstag, 13.09.2025 (14.30 Uhr)

Eisbären Regensburg – Ravensburg Towerstars

