Ravensburg Towerstars erhalten weitere Verstärkung für die Defensive

Ravensburg. (PM Towerstars) Bei den Ravensburg Towerstars gibt es für diese Saison eine weitere Verstärkung für die Defensive.

Der 20-jährige Maximilian Merkl unterschrieb einen U21-Fördervertrag und ist gleichzeitig bei den Nürnberg Ice Tigers mit einer Förderlizenz für die PENNY DEL ausgestattet.

Maximilian Merkl durchlief in seiner Heimatstadt Nürnberg sämtliche Nachwuchsstationen und konnte dank seines Talents und Ehrgeizes bereits als 18-Jähriger in der Saison 2023/2024 bei den Oberligisten aus Weiden und Höchstadt Spielpraxis im Seniorenbereich sammeln. Ein Jahr später kam der 1,81 Meter große Verteidiger erstmals für die Nürnberg Ice Tigers in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz. Inzwischen stehen 23 Pflichtspieleinsätze für Nürnberg in der PENNY DEL in seiner Vita.

Auch in der DEL2 ist Maximilian Merkl kein Unbekannter. In der vergangenen Spielzeit 2025/2026 wurde er von Nürnberg mittels Förderlizenz nach Regensburg entsandt, wo er für die Eisbären 44 Pflichtspiele absolvierte. Abgerundet wird das Profil des Verteidigers durch die Erfahrung aus 31 Länderspielen für die deutschen U16- bis U19-Nationalmannschaften.

„Ich freue mich, dass wir mit Max einen jungen Verteidiger mit bereits reichlich Erfahrung verpflichten konnten. Er wird bei uns die U21-Verteidiger Position besetzen und unsere Defensive weiter stärken“, sagt Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars.

„Ich werde hart dafür arbeiten, dass ich dem Towerstars-Team weiterhelfen kann und viel Eiszeit erhalte“, sagt Maximilian Merkl bei seinem ersten Training in Ravensburg am Donnerstagvormittag.

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