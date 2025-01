Ravensburg Towerstars: Der Headcoach bleibt!

Ravensburg. (PM Towerstars) Noch bevor die DEL2 in das letzte Viertel der Hauptrunde der Saison 2024/2025 einbiegt, bestätigen die Ravensburg Towerstars den „Grünen Haken“ hinter einer besonders wichtigen Position: Bohuslav Subr wird auch in der nächsten Saison Headcoach der Oberschwaben bleiben.

Bo Subr war vor seinem Wechsel nach Ravensburg zwei Jahre lang Trainer der EC Kassel Huskies, die am Ende der Hauptrunde an der Spitze der DEL2 standen. Ein Jahr zuvor feierte er mit den Löwen Frankfurt im Finale gegen die Ravensburg Towerstars den DEL2-Meistertitel. Langjährige Erfahrung sammelte der im tschechischen Tábor geborene Trainer auch als Cheftrainer des niederländischen Clubs Tilburg Trappers, der seit neun Jahren am Spielbetrieb der deutschen Oberliga-Nord teilnimmt. Bo Subr wurde mit seiner Mannschaft von 2016 bis 2018 dort dreimal in Folge Oberligameister. Auch die Arbeit mit jungen Spielern zeichnet den 44-Jährigen aus; hier kann er auf die Erfahrung aus rund zehn Jahren als Trainer der niederländischen U-Nationalteams zurückgreifen.

„Ich freue mich ungemein, dass Bo auch nächste Saison unser Headcoach bleibt. Zusammen mit seinem Trainerteam leistet er hervorragende Arbeit und passt auch menschlich optimal zu uns. Die Mannschaft spielt attraktives Eishockey und gerade am Wochenende mit der kurzen Bank hat das Trainerteam wieder einmal bewiesen, welchen Willen und welche Leidenschaft sie entfachen können“, betont Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Towerstars, und ergänzt: „Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam mit Bo in dieser und der nächsten Saison weitere Schritte nach vorne machen werden.“

„Ravensburg ist eine tolle Stadt, meine Familie und ich wurden von Anfang an sehr gut aufgenommen, und auch in der gesamten Region fühlen wir uns sehr wohl“, betont Bo Subr selbst. „Die Towerstars sind eine großartige Eishockey-Organisation mit einigen Erfolgen in den letzten zehn Jahren und an diese möchten wir natürlich gerne anknüpfen“, unterstreicht der Cheftrainer und leitet auf die noch laufende Saison über: „Natürlich schauen wir auch nach vorne, aber unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf der laufenden Saison und darauf, die gesetzten Ziele jetzt und in den Play-offs zu verfolgen.“

