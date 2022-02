Ravensburg Towerstars binden Top-Verteidiger weiter an sich

Ravensburg. (PM Towerstars) Nach der Besetzung der ersten Torhüterposition für die nächste Saison 2022/23 folgt mit dem 30-jährigen Verteidiger Julian Eichinger eine weitere Vertragsverlängerung...

Ravensburg. (PM Towerstars) Nach der Besetzung der ersten Torhüterposition für die nächste Saison 2022/23 folgt mit dem 30-jährigen Verteidiger Julian Eichinger eine weitere Vertragsverlängerung für die Defensivabteilung.

Julian Eichinger, seit Jahren einer der besten Verteidiger der DEL2 kam zur laufenden Spielzeit aus Kaufbeuren nach Ravensburg. Mit seiner Erfahrung, Übersicht und nicht zuletzt den offensiven Impulsen hat der gebürtige Füssener eine klare Schlüsselrolle im Team, die er auch in der nächsten Saison 2022/23 einnehmen wird. Aktuell ist Julian Eichinger mit 27 Assistpunkten einer der Top-Vorlagengeber der DEL2-Verteidigerstatistik.

Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi sagt zur Vertragsverlängerung: „Julian ist ein immens wichtiger und sehr intelligenter Spieler für uns. Er wirkt als Denker und Lenker im Aufbauspiel sowie unserem Powerplay. Deshalb sind wir sehr glücklich darüber, ihn auch in der kommenden Saison im Trikot der Towerstars zu sehen.“

“Ich kam vor dieser Saison sehr gerne nach Ravensburg, weil mich Daniel Heinrizi und Peter Russell vom Weg der Towerstars überzeugt haben“, blickt Julian Eichinger zurück und spannt den Bogen gleichzeitig für die Zukunft: “Ich wollte etwas Neues erleben und da ist es reizvoll, dass Ravensburg ein Club mit Ambitionen auf die Meisterschaft ist.“

Cheftrainer Peter Russell ergänzt abschließend: „Julian ist ein toller Typ in der Kabine, dessen Wort Gewicht hat. Er überzeugt durch Leistung auf dem Eis in allen Situationen und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. So einen Spieler will jeder Trainer in der Mannschaft haben, deshalb war es uns wichtig Julian in unserem Team zu haben.“