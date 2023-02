Ravensburg Towerstars besetzen die erste Importstelle für die Saison 23/24 – Souveräner 2:0 Sieg gegen Krefeld

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben für die nächste Saison 2023/24 ihre erste Kontingentspieler-Position besetzt. Kapitän und aktueller Topscorer Sam Herr hat seinen...

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Ravensburg Towerstars haben für die nächste Saison 2023/24 ihre erste Kontingentspieler-Position besetzt.

Kapitän und aktueller Topscorer Sam Herr hat seinen Vertrag verlängert.

Sam Herr, der mit 25 Treffern und 22 Beihilfen seit einigen Wochen den Helm des teaminternen Topscorers trägt und zu den besten Torschützen der DEL2 zählt, wird damit seine dritte Saison bei den Towerstars bestreiten. Schon im Vorjahr stand er mit 58 Scorerpunkten ganz oben in der Towerstars-Statistik und leistete mit seiner Persönlichkeit auf dem Eis und in der Kabine einen wichtigen Beitrag zum Erreichen des Vize-Meistertitels. “Dass ich auch kommende Saison in Ravensburg bleiben werde, freut mich sehr. Ich fühle mich hier sehr wohl und hoffe, dass ich mit den Towerstars sowohl in dieser, als auch kommenden Saison noch so einiges erreichen kann”, betont der erfahrene Stürmer.

„Sam ist unser Kapitän und auf sowie abseits des Eises ein sehr wichtiger Faktor für unsere junge Mannschaft. Er lebt seinen Mitspielern die Professionalität täglich vor. Wir sind froh, ihn auch nächste Saison bei uns zu haben”, betont Daniel Heinrizi, Towerstars Geschäftsführer Sport,

Auch Chefcoach Peter Russell freut sich über die Vertragsverlängerung: “Sam stellt Spiel für Spiel seine Qualitäten in allen drei Zonen unter Beweis. Er überzeugt mit seinen Scoringqualitäten genauso wie in der defensiven Arbeit auf dem Eis. Er ist einer der besten Spieler der DEL2 und wir sind froh, dass er bei uns bleibt.“

Krefeld Pinguine bleiben in Ravensburg ohne Treffer

Krefeld. (PM Pinguine) In einem lange ausgeglichenen Auftaktdrittel ließen die Pinguine einige gute Gelegenheiten aus, Jonas Langmann im Towerstars-Tor zu überwinden und in Führung zu gehen.

Ein Doppelschlag der Towerstars sollte das Spiel der Pinguine aus der Bahn werfen und früh für die Entscheidung sorgen. Josh MacDonald vollendete in der 17. Minute eine sehenswerte Passstafette mit Robbie Czarnik und Maximilian Hadrascheck zum 1:0. Hadraschek selbst zeigte seine Torjägerqualitäten zwei Minuten später. Bei einer gegen Dominik Tiffels laufenden Strafe fälschte er den Puck an Hendrik Hane zum 2:0 Pausenstand vorbei.

Fehlende Durchschlagskraft gab es bei den Pinguinen auch in den restlichen 40 Minuten zu bemängeln. Optisch mit mehr Spielanteilen, aber ohne wirkliche hochkarätige Chancen, konnten beide Seiten die Torleute im zweiten Drittel nicht überwinden. Im letzten Drittel verflachte das Spiel dann völlig. Beide Mannschaften neutralisierten sich bis in die Schlussminuten.

Der KEV zog zwei Minuten vor Schluss nach einer Auszeit den Torhüter für einen sechsten Feldspieler. Doch auch mit der 6 gegen 5-Überzahl konnten die Pinguine kein Kapital mehr schlagen. Ohne weitere Torchancen tickte die Zeit runter und die Niederlage der Pinguine war besiegelt.

Zahlen zum Spiel

RVT – KEV 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

Tore: 1:0 (16:53) MacDonald (Czarnik, Hadraschek), 2:0 (18:27) Hadraschak (Calce, Granz)

Zuschauer: 2060

Schüsse: 29:32

Strafminuten: 9:9

Boris Blank, Headcoach Krefeld: „Wir waren heute gar nicht da. Wir haben schlecht angefangen und kein einziger Spieler war gut. Das war das schlechteste Spiel, das ich bisher von uns gesehen habe. Wir sind auch in den letzten 40 Minuten nur hinterhergelaufen. Uns hat einfach die Hartnäckigkeit gefehlt. Ein katastrophales Spiel. Wir wollten heute auf den dritten Platz vorrücken und wussten, wie wichtig das Spiel dafür ist. Ich kann nicht verstehen und nicht akzeptieren mit welcher Einstellung wir in dieses Spiel gegangen sind. Wir befinden uns in einer wichtiger Phase der Saison, es geht um die Playoffs und wir sind nicht in der Lage zu gute Spiele hintereinander zu machen. Wir haben verdient verloren. Ravensburg war schlauer, härter und besser.“

4068 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München