Ravensburg siegt in Krefeld unaufgeregt mit 2-0

Krefeld.(RS) Am Freitag haben die Pinguine Spiel 1 der Halbfinalserie gegen Ravensburg in der Verlängerung mit 4-5 verloren. Dies wollten sie beim heutigen Heimspiel...

Krefeld.(RS) Am Freitag haben die Pinguine Spiel 1 der Halbfinalserie gegen Ravensburg in der Verlängerung mit 4-5 verloren. Dies wollten sie beim heutigen Heimspiel vor 7.885 Besuchern und Anhängern umgehend wieder egalisieren.

Trainer Blank konnte auf die gleiche Formationen zurück greifen. Was bedeutete, dass weiterhin Leon Niederberger auf Grund einer Grippe passen musste, für ihn rutschte Justin van der Ven zu Fischer und Miller und Bappert in den 4. Block.

Krefeld erwischte wie in allen bisherigen Playoff Spielen den besseren Start als ihr Gegner, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Lewandowski (3.) verpasste ebenso wie wenig später Tufto und Müller. In der 12. Minute gingen viele Arme bereits zum Jubel in die Luft, als Müller von Miller bedient eine Großchance hatte (12.), doch Langmann vollbrachte das Kunststück die Scheibe irgendwie in seine Fanghand zu bekommen. Quasi im Gegenzug schoss MacDonald aus spitzem Winkel auf die Schoner von Hane, den Abpraller verwertete Czarnik zur Führung seiner Farben (13.). Dieser Spielstand stellte den Spielverlauf bis hierhin komplett auf den Kopf. Nach einer Strafe gegen van der Ven hatten die Gäste in Überzahl die Möglichkeit ihre Führung umgehend auszubauen. Mit etwas über 48% Quote treffen sie in jedem zweiten Spiel mit einem Mann mehr. Ein guter Grund für die Schwarz-Gelben von der Strafbank fern zu bleiben.

Im Mittelabschnitt war die Begegnung über weite Strecken zerfahren mit einigen technischen Fehlern. Pfaffengut zielte in der 22. Minute über das Tor von Hane. Die Leihgabe der DEG im Tor der Pinguine konnte sich in der 24. Minute gleich 2x auszeichnen, zuerst rettete er mit einem spektakulären Hechtsprung und wenig später war er mit der Fanghand zur Stelle. In der Offensive der Seidenstädter verpasste Koch (28.) und mit der besten Chance für sein Team Zach Magwood. Der quirlige Stürmer erahnte einen Querpass der Gäste im Drittel der Pinguine, hielt seinen Stock dazwischen und startete einen Alleingang, dessen Abschluss er jedoch über das Tor setzte (35.).

Ein kalte Dusche erlitten die Ausgleichsbemühungen der Krefeld Pinguine in der 42. Minute. Vincent Hessler brachte die Scheibe zum 0-2 an Hane vobei ins Netz. In der Folge rannten die Schwarz-Gelben weitern an, jedoch ohne Jonas Langmann bezwingen zu können. Ravensburg auf der anderen Seite lieferte nahezu ein perfektes Playoff Auswärtsspiel. Sie standen in der Defensive jederzeit gut gestaffelt und hatten immer einen Mann zusätzlich vor Langmann stehen, um die eventuellen Nachschüsse wegzunehmen.

Die Towerstars verdienten sich den 2-0 Erfolg in Krefeld redlich und führen auch in der Serie mit 2 Siegen.

Die Pinguine müssen einen Weg finden um die unaufgeregten und solide agierenden Towerstars von ihrem Gameplan abzubringen.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Ravensburg Towerstars 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Serie nach Spiel 2

Krefeld Pinguine – Ravensburg Towerstars 0:2

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Hane (Bittner) – Riefers, Zerressen; Boivin, Tiffels; Söll, Trinkberger; Mayr – Müller, Weiß, Tufto; van der Ven, Fischer, Miller; Koch, Mouillierat, Magwood; Bappert, Lewandowski, Knaub.

Trainer: Boris Blank

Ravensburg Towerstars: Langmann (Meissner) – Dronia, Granz; Ketterer, Eichinger; Schwaíger, Pfaffengut; Sezemsky – Herr, Sarault, N.Latta; MacDonald, Hadraschek, Czarnik; L.Latta, Calce, Hessler; Feigl, M.Drothen, R.Drothen.

Trainer: Peter Russel

Statistik:

Tore: 0:1 (12:13) Czarnik (MacDonald/Hadraschek), 0:2 (41:39) Hessler (Calce/L. Latta),

Strafminuten: Pinguine 6, Towerstars 4

Schiedsrichter: Klein/Polaczek

Zuschauer: 7.885

12238 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München