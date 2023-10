Ravensburg siegt in Krefeld nach neun Stunden Busfahrt

Artikel anhören Krefeld.(RS) Für die Pinguine startete am Freitag das erste von zwei Heimspielen an diesem Wochenende. Bevor am Sonntag die Steelers aus Bietigheim...

Krefeld.(RS) Für die Pinguine startete am Freitag das erste von zwei Heimspielen an diesem Wochenende.

Bevor am Sonntag die Steelers aus Bietigheim die Schläger mit den Seidenstädtern kreuzen, ging es gegen den letztjährigen Gegner im Halbfinale und auch den amtierenden Meister die Ravensburg Towerstars.

Bei den Pinguinen freute sich besonders Josh MacDonald auf die Partie gegen sein Team der letzten Saison. Ebenfalls Grund zur Freude hatten Eric Gotz und Jon Matsumoto, die beide nach ihrer Verletzung wieder im Line-up standen.

Wie bereits letzte Woche gegen Regensburg erwischten die Pinguine einen schwachen Start. Hadraschek traf in der 6. Minute den Pfosten. Kurz darauf spielte sich Weiß durch die Gäste-Verteidigung, wurde aber beim Torschuss regelwidrig behindert. Der Krefelder Kapitän forderte einen Penalty, doch die Unparteiischen entschieden auf eine kleine Strafe. In Überzahl agierten die Schwarz-Gelben zu umständlich. Viel besser sah kurze Zeit später das Spiel mit einem Mann mehr bei den Gästen aus, doch der gut aufgelegte Felix Bick im Tor war nicht zu überwinden. Bick war es auch, der in der 16. Minute eine Doppelchance durch Sam Herr und Charlie Sarault vereitelte. Zwei Minuten später war er machtlos, doch der Schuss von Lukas Mühlbauer landete am Pfosten.

Die Towerstars machten im Mitteldrittel genauso weiter. Granz prüfte Bick direkt nach Wiederbeginn, dann erwies Dronia seinen Farben einen Bärendienst, als er Alex Weiß im Mitteldrittel gegen das Knie checkte und dafür nach Ansicht des Videomaterials mit einer großen Strafe plus 5 Minuten bestraft wurde. Krefeld tat sich erneut schwer Chancen zu erarbeiten, doch die beste wurde auch genutzt. Mit einem Doppelpass durch die Ravensburger Verteidigungsbox zwischen MacDonald und Kretschmann ergab sich für den erstgenannten die Einschusschance, die er zum 1-0 (27.) zu nutzen wusste.

In der Folge wurde das Spiel ruppiger. Calce und Cerny hatten sich bereits ihrer Handschuhe entledigt, wurden aber von den Linienrichtern an einem “persönlichen Gespräch” gehindert. In der gleichen Situation wurde auch David Trinkberger auf die Strafbank geschickt. Die Gäste waren wieder brandgefährlich in Überzahl und kamen durch Fabian Dietz zum verdienten Ausgleichstreffer (35.).

Robbie Czarnik hatte in der 42. Minute viel Zeit mit der Scheibe am Krefelder Drittel. Zuerst spielte er Matsumoto aus und schoss danach die Scheibe flach ins lange Eck zum 2-1 zur Ravensburger Führung. Die Pinguine trafen in der 46. durch Kuhenkath und in der 48. Minute durch Trinkberger jeweils den Pfosten. Dies gelang auf der Gegenseite auch Sam Herr. Boris Blank nahm Bick für einen sechsten Feldspieler vom Eis, doch auch das brachte die Seidenstädter nicht mehr auf die Anzeigetafel. Ravensburg gewann letztlich verdient mit 2-1 in Krefeld. Von den Pinguinen war es zu wenig, um gegen den Meister bestehen zu können.

Am Sonntag treten die Pinguine erneut zu Hause an, dann ist der DEL Absteiger aus Bietigheim in der Yayla Arena zu Gast. Für Ravensburg geht es am Sonntag in Bad Nauheim mit einem weiteren Auswärtsspiel weiter. Die Zeit bis dahin verbringen die Towerstars in Krefeld, dort gehen sie am Samstag und Sonntag auch zum Training aufs Eis und reisen dann am Sonntag nach Bad Nauheim.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Ravensburg Towerstars 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Ehrhoff, Riefers; Buschmann, Adam; Trinkberger, Gotz; Leitner – Cerny, Weiß, MacDonald; Ruuttu, Matsumoto, Kretschmann; Niederberger, Fischer, Kuhnekath; Focks, Wagner, Niedenz.

Trainer: Boris Blank

Ravensburg Towerstars: Sharipov (Pertuch) – Ketterer, Eichinger; Granz, Dronia; Hübner, Pfaffengut; Sezemsky – Herr, Sarault, Latta; Dietz, Alfaro, Czarnik; Hadraschek, Rollinger, Mühlbauer; Dunham, Calce, Latta.

Trainer: Gergely Majoross

Statistik:

Tore: 1:0 (26:31) MacDonald (Kretschmann/Weiß) PP5-4, 1:1 (34:34) Dietz (Herr/Sarault) PP5-4, 1:2 (41:02) Czarnik (Alfaro/Hübner)

Strafminuten: Krefeld 8, Ravensburg 6 + 5+ Spieldauer Dronia

Schiedsrichter: Engelmann/Becker

Zuschauer: 3.998

Stimmen zum Spiel

Boris Blank In den ersten 40 Minuten habe ich meine Mannschaft anders erwartet. Wir haben viel weniger Energie auf das Eis gebracht als Ravenburg. Sie sind acht Stunden gefahren und man hat keinen Unterschied gesehen. Das darf uns Zuhause nicht passieren. Wir waren zu passiv und nicht laufstark genug. Trotzdem stand es 1:1 durch jeweils ein Powerplay-Tor. Nach dem 1:2, das auch viel zu einfach gefallen ist, haben wir eine starke Phase gehabt und konnten in den letzten zehn Minuten das spielen, was wir wollten. Wir haben uns besser bewegt, Schüsse zum Tor gebracht, konnten aber leider den Ausgleich nicht mehr erzielen. Unter dem Strich hat Ravensburg verdient gewonnen.

David Trinkberger Wir haben uns viel vorgenommen und wollten auf der Erfolgswelle bleiben. Wir kamen schwer ins Spiel und es entwickelte sich ein Duell, bei dem beide Seiten viele Anteile hatten. Bei so einem Spiel, wenn es nach zwei Dritteln unentschieden steht, ist das nächste Tor meistens das entscheidende. So war es auch heute. Wir haben es verpasst trotz guter Möglichkeiten und hohem Druck den Ausgleich zu erzielen. Heute wäre definitiv mehr drin gewesen.

