Ravensburg: Latta bleibt, Bettauer geht

Ravensburg. (PM Towerstars) Bei den Towerstars gibt es weitere Klarheiten im Kader zur neuen Saison 2022/23.

Während Angreifer Louis Latta seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängerte, stehen die Zeichen bei Verteidiger James Bettauer auf Abschied.

Stürmer Louis Latta wird auch in der kommenden Saison für die Towerstars stürmen. Der 23-Jährige kam wie auch sein Bruder Nick zum Ende der Hauptrunde der vergangenen Spielzeit nach Ravensburg. Neben den Towerstars sammelte er auch beim ESV Kaufbeuren DEL2 Erfahrung, in der Oberliga waren Weiden, Peiting sowie Memmingen seine Stationen. In seinen vier Hauptrunden- sowie 10 Playoff-Begegnungen konnte Louis Latta vor allem durch Kampfgeist und Tempo überzeugen.

„Ich freu mich sehr, dass ich auch das kommende Jahr in Ravensburg spielen kann“, sagt der 1,89 Meter große Angreifer, der selbst einen Schritt nach vorne machen möchte. “Natürlich ist es mein Ziel, mit dem Team an den Erfolg der vergangenen Saison anzuknüpfen“, so Louis Latta.

Geschäftsführer Sport Daniel Heinrizi sagt zur Vertragsverlängerung von Louis Latta: „Louis war für uns eine Überraschung letzte Saison. Er ist körperlich robust und ein guter Schlittschuhläufer. Er akzeptiert seine Rolle und wird auch in Unterzahl ein Faktor sein können. Wir glauben, dass er noch Potenzial besitzt.“

Verteidiger James Bettauer wird die Towerstars hingegen verlassen. Der 31-jährige Deutsch-Kanadier war in den vergangenen zwei Spielzeiten nicht nur einer der prägenden Akteure im Ravensburger Team, sondern auch der gesamten DEL2. „Wir haben wirklich alles versucht, James zu halten. Leider konnten wir im Zuge der Gespräche keine Einigung erzielen“, betont Daniel Heinrizi, Geschäftsführer Sport und ergänzt: „Wir danken James für diese sehr erfolgreichen zwei Jahre in Ravensburg und wünschen ihm sportlich wie auch privat alles erdenklich Gute.“