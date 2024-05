„Ravensburg ist ein Standort mit groÃŸen Ambitionen“ – Florin Ketterer bleibt bei den Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Die Reihe der Vertragsverlängerungen mit verdienten Akteuren der vergangenen Jahre findet ihre Fortsetzung. So wird auch Verteidiger Florin Ketterer in der...

So wird auch Verteidiger Florin Ketterer in der kommenden Saison 2024/2025 für die Towerstars aufs Eis gehen.

Florin Ketterer kam wie auch sein langjähriger Reihenkollege Julian Eichinger zur Saison 2021/2022 vom ESV Kaufbeuren nach Oberschwaben, dort hatte der gebürtige Starnberger fünf Jahre unter Vertrag gestanden. Dass der gebürtige Starnberger ein Beispiel für längerfristige Engagements ist, konnte er inzwischen auch bei den Towerstars unter Beweis stellen. Florin Ketterer steht für das Profil eines Verteidigers, der sich weniger durch offensive Aktionen, sondern durch solides Arbeiten in der eigenen Zone auszeichnet. Auch seine Bereitschaft, Schüsse zu blocken, gilt seit einigen Jahren als besonders ausgeprägt. In der vergangenen Saison steuerte der 30-jährige Verteidiger zudem fünf für den Spielverlauf wichtige Tore bei, 9 weitere Treffer bereitete er vor. Ganz nebenbei zählte Florin Ketterer in der vergangenen Saison zum begrenzten Kreis der Spieler, die alle 61 Pflichtspiele absolviert haben.

„Ich freue mich, auch nächste Saison wieder das Trikot der Ravensburg Towerstars überziehen zu dürfen. Nach den sehr erfolgreichen ersten beiden Jahren hier in Ravensburg und dem leider zu frühen Ausscheiden in der abgelaufenen Saison ist die Spannung und Vorfreude auf die kommende Saison groß“, sagt Florin Ketterer und legt nach: „Ravensburg ist ein Standort mit großen Ambitionen und genau hierfür will ich auch nächstes Jahr wieder meinen Teil beitragen.“

„Florin ist in unserer Verteidigung unverzichtbar. Er weiß genau um seine defensiven Aufgaben und gibt seinen Mitspielern dadurch offensive Freiheiten. Auch der Fakt, dass er alle Spiele in der letzten Saison bestritt, spricht für die Einstellung von Florin“, sagt Marius Riedel, Sportlicher Leiter der Ravensburg Towerstars.