Ravensburg-Doppelpack für den ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Ein spannendes Eishockey-Wochenende steht dem ERC Lechbruck bevor: Gleich zweimal treffen die Flößer auf den EV Ravensburg – einmal daheim im Lechparkstadion und einmal auswärts in der CHG-Arena.

Ein Hauch von Play-Off-Atmosphäre liegt in der Luft, wenn die beiden Teams in dieser „Back-to-Back“-Begegnung aufeinandertreffen.

Freitag, 19:30 Uhr – Heimspiel im Lechparkstadion

Der ERC Lechbruck präsentiert sich aktuell in guter Form und ist seit drei Spielen in der regulären Spielzeit ungeschlagen. Während man sich gegen Pfronten erst in der Verlängerung knapp mit 4:5 geschlagen geben musste, überzeugte die Mannschaft mit starken Siegen gegen Ottobrunn (4:3) und Fürstenfeldbruck (5:3). Mit 7 Punkten aus vier Spielen belegt der ERC derzeit Rang 6 der Landesliga Gruppe A und möchte gegen Ravensburg weitere wichtige Zähler sammeln.

Personell gibt es positive Nachrichten: Nachdem Neuzugang Tyler Lepore bereits am vergangenen Spieltag sein Debüt feierte, wird nun auch Marius Keller zum ersten Mal im ERC-Trikot auflaufen. Auch sein Comeback dürfte dem Kader eine zusätzliche qualitative Stütze geben.

Ticket-Infos zum Heimspiel:

Tickets sind im Online-Vorverkauf erhältlich unter:

Sonntag, 18:30 Uhr – Auswärtsspiel in der CHG-Arena Ravensburg

Der EV Ravensburg startete solide in die Saison und steht mit 8 Punkten aus fünf Spielen auf Tabellenplatz vier. Die Oberschwaben konnten bereits drei Siege einfahren – unter anderem einen Achtungserfolg nach Verlängerung gegen Spitzenreiter Germering. Allerdings kassierte auch Ravensburg Niederlagen gegen Reichersbeuern und Pfronten. Besonders gefährlich präsentieren sich die Topscorer Marcel Mezler, David Matis und Steffen Kirsch, auf die der ERC ein besonderes Augenmerk legen muss.

Spannung garantiert

Beide Partien versprechen enge Duelle auf Augenhöhe. Der Sieger des „Doppelpacks“ könnte sich zunächst im oberen Tabellendrittel festsetzen. Für den ERC heißt es also: Volle Konzentration, Teamgeist und effektive Chancenverwertung – denn jeder Punkt zählt in dieser frühen Saisonphase.

Heimspiel-Infos:

• Gegner: EV Ravensburg

• Datum: Freitag, 07.11.25, 19:30 Uhr

• Ort: Lechparkstadion

• Einlass: ab 18:30 Uhr

• Online-Vorverkauf: https://erclechbruck.de/tickets/

Auswärtsspiel-Infos:

• Gegner: EV Ravensburg

• Datum: Sonntag, 09.11.25, 18:30 Uhr

• Ort: CHG-Arena Ravensburg

• Busfahrangebot: Abfahrt um 14:45 Uhr am alten Feuerwehrhaus

• Anmeldung: Manfred Sitter (E-Mail: bus@erclechbruck.de)

Die Flößer freuen sich auf zahlreiche Unterstützung – sowohl im heimischen Stadion als auch in der Fremde. Auf geht’s, ERC!

