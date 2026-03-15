Raus mit viel Applaus: Ice Dragons scheiden in den Playoffs aus!

Herford. (PM HEV) Noch einmal alles gegeben – der Herforder Eishockey Verein ist wie im Vorjahr im PlayOff-Achtelfinale der Oberliga gegen den Deggendorfer SC ausgeschieden.

Nachdem die ersten beiden Duelle mit 5:2 und 9:2 an den neuen Oberliga Süd-Meister gingen, entschieden die Niederbayern auch das dritte Spiel der „Best of 5“-Serie mit 4:0 (1:0/1:0/2:0) für sich. Herford zeigte erneut viel Gegenwehr und erntete auch von Seiten des Gegners viel Lob für ihre Auftritte.

Erneut erzeugte Deggendorf in der Anfangsphase viel Druck und erzwang in der 3. Minute die frühe 1:0-Führung durch Luke Weilandt, der auch in den ersten beiden Spielen zu den DSC-Torschützen zählte. Die Gastgeber versuchten sofort nachzulegen, scheiterten jedoch mehrfach am Herforder Schlussmann Jakub Urbisch, der nach überstandener Virusinfektion wieder das Tor hütete. Nachdem die ersten zehn Minuten verstrichen waren, befreite sich der HEV immer mehr aus der Umklammerung und bot dem Favoriten Paroli. Mehrfach erspielten sich die Ostwestfalen gute Chancen, fanden jedoch im ehemaligen deutschen Nationaltorhüter Timo Pielmeier ihren Meister.

Im zweiten Drittel bestimmte Deggendorf wieder das Spielgeschehen, während die Ice Dragons auf Kontersituationen lauerten. Trotz der optischen Überlegenheit der Gastgeber, gab es nur wenige hochkarätige Torgelegenheiten und es sollte bis zur 34. Minute dauern, bis der nächste Treffer fiel. Ty Jackson wurde von seinem Zwillingsbruder Dylan in Szene gesetzt und schloss zum 2:0 ab. Eine Minute später hatte Deggendorf dann die Vorentscheidung auf dem Schläger, doch Jakub Urbisch zeigte „die“ Parade dieser PlayOff-Serie und hielt sein Team noch für das letzte Drittel im Spiel.

Im Schlussabschnitt sorgte der DSC jedoch schnell für klare Verhältnisse. In Überzahl erhöhte Marco Bassler in der 43. Minute auf 3:0 womit die Vorentscheidung gefallen war. Beim HEV schwanden nun langsam die Kräfte, während die Niederbayern alles im Griff hatten. Sehenswert war dann die Vorarbeit von Curtis Leinweber zum 4:0. Mit seinem Pass hebelte er die gesamte Herford Defensive aus und Harrison Roy brauchte nur noch aus kurzer Entfernung zum letzten Treffer dieses PlayOff-Achtelfinales einnetzen. In den Schlussminuten passierte nicht mehr viel, auf den Zuschauerrängen begannen die Deggendorfer Fans den Einzug in das PlayOff-Viertelfinale zu feiern und verabschiedeten nach der Schlusssirene auch das Herforder Team anerkennend mit viel Applaus.

Diese Anerkennung wurde auch auf der abschließenden Pressekonferenz noch einmal deutlich. So äußerte sich Deggendorfs Cheftrainer Casey Fratkin: „Herford hat ein junges Team und Coach Henry Thom hat da eine ganz hervorragende Arbeit in den letzten beiden Jahren geleistet. Es war der erwartet schwierige Weg für uns und ich bin froh, dass wir in drei Spielen durchgekommen sind.“ Auch Henry Thom zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden: „Wie das Team es trotz größerer Rückschläge geschafft hat, sich in die PlayOffs zu spielen und wie sie sich gegen den Favoriten Deggendorf präsentiert hat, macht mich sehr stolz.“

Mit Gleb Berezovskij, Dennis Sticha, Mika Hupach und Jegors Kalnins fehlten vier verletzte oder angeschlagenen Herforder Spieler bei den PlayOffs, die in der Haupt- und Zwischenrunde intensiv mithalfen, dass die Top 8 wie im Vorjahr erreicht wurden. Für Marius Garten war es, wie bereits vermeldet, das letzte Spiel seiner Karriere. Sein großes Ziel ging noch einmal in Erfüllung: Mit seinem Team noch einmal die PlayOffs erreichen.

Für die Ice Dragons beginnt nun die Sommerpause, die Fans haben aber wieder die Gelegenheit, sich auf der Abschlussveranstaltung in lockerer Atmosphäre von der Mannschaft zu verabschieden. Informationen hierzu folgen in Kürze. Das Socialmediateam des Herforder Eishockey Vereins wird intensiv in den kommenden Tagen und Wochen berichten, damit die Zeit bis zum Auftakt der neuen Eiszeit kurzweilig bleibt.

Tore:

1:0 02:10 LukeWeilandt (Dante Hahn / Marco Bassler)

2:0 33:50 Ty Jackson (Dylan Jackson / Jaroslav Hafenrichter)

3:0 42:33 Marco Bassler (Ondrej Pozivil / Luke Weilandt) PP1

4:0 50:17 Harrison Roy (Curtis Leinweber / Niklas Heinzinger)

Strafen:

Deggendorf 8 Minuten

Herford 14 Minuten

Zuschauer: 2248