Ratinger Vorbereitungsspiel in Dortmund

Ratingen. (PM Ice Aliens) Trotz der widrigen Umstände in der Vorbereitung auf die neue Saison ist esden Ice Aliens gelungen, wenigstens ein Testspiel zu vereinbaren.

Am 25.September treten die Ratinger um 19:00 Uhr gegen die Eisadler in Dortmund an.

Die einzige Einheit mit Wettkampfcharakter ist der vorläufige Abschluss der Vorbereitung, bevor es am 30. September gegen die Wiehl Penguins auf eigenem Eis in die Meisterschaftssaison geht.