Ratinger Testspielsieg mit Wermutstropfen!

Ratingen. (PM Ice Aliens) Ohne Clemens, Stroh und Mansfeld ging es in das Vorbereitungsspiel gegen die Grizzlys aus Bergkamen.

Im Match erwischte es dann Mathias Onckels und Giovanni Schönfeld ebenfalls mit Fußverletzungen, die beide wohl im ungünstigsten Fall zu einer sehr langen Pause zwingen. Onckels biss hierbei noch auf die Zähne und spielte bis zum Ende durch. Unnötige Szenen, die auch noch ungestraft blieben, in einem eigentlich fairen Spiel, in dem auf Bergkamener Seite auch einige Akteure fehlten, darunter wohl auch ihr vierter Import. Trotzdem boten sie drei Importspieler auf und es entwickelte sich vor knapp 200 Besuchern eine schnelle Partie, in der die Ice Aliens weitestgehend die Kontrolle behielten. Das offizielle Schussverhältnis wies 55:16 Schüsse aus, doch gefühlt waren es weit mehr. Im Tor der Gäste gemäß Spielbericht Marius Dräger, dieser machte einen Superjob und verhinderte eine viel höhere Niederlage seiner Mannschaft. Christoph Oster von den Ice Aliens hatte auch zu tun und konnte unter anderem einen Penalty entschärfen.

Cheftrainer Frank Gentges war mit dem Spiel zufrieden, mit der Personalsituation natürlich überhaupt nicht: „Wir hatten gutes Tempo im Spiel, die Scheibe lief sehr gut in allen drei Blöcken und wir haben uns viele Chancen erspielt. Das Ergebnis hätte höher ausfallen müssen aber ich war ansonsten sehr zufrieden. Unschön waren dagegen einige dreckige Fouls, die uns zwei weitere verletzte Spieler gekostet haben.“

Die Tore für die Ice Aliens erzielten Malte Hodi (2), Leon Taraschewski (2), Max Bleyer, Tim Brazda und Eric Stephan mit dem letzten und zugleich schönsten Treffer des Abends. Das Tor für Bergkamen erzielte Berger.

Sonntag geht es für die Ice Aliens mit dem Spiel in Bergkamen um 18:00 Uhr weiter. Hier werden neben Mansfeld, Stroh, Clemens, Schönfeld und Onckels auch noch Kreuzmann (privat) und Hodi (beruflich) fehlen. In der darauffolgenden Woche deuten sich durch Inlinehockey-WM und Skaterhockey-EM weitere Ausfälle an, so dass die Personalsituation bei den Ice Aliens derzeit äußerst angespannt ist.