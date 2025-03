Ratinger Ice Aliens verteidigen den Titel in der Regionalliga West!

Ratingen/Dortmund. (PM RIA/ EAD) Als eine Minute vor dem Ende des 5. Finalspiels ein Schuss von der Seite auf das Ratinger Tor kam und Leon Brunet diesen „wegfischte“, streckte er seine Fanghand mit Puck in die Höhe. Seht her, wir schnappen uns das Ding heute, war seine Botschaft. Alle Jungs auf dem Eis sind ans absolute Limit gegangen, waren von Frank Gentges hervorragend eingestellt und gewannen hochverdient in Spiel 5 den Titel der Regionalliga NRW 2025.

Dabei begann die Partie eher ungünstig für die Ice Aliens, als Dortmund früh durch Oliver Kraft mit 1:0 in Führung ging. Doch Mathias Onckels brachte die Gäste mit dem 1:1 in die Köpfe der Eisadler, von da an spielten die Hausherren auch gegen den Druck, vor eigenem Publikum den Titel holen zu müssen. Im zweiten Drittel gab es nur einen Treffer, Pavel Avdeev versenkte einen Konter zum 1:2. Im letzten Abschnitt standen die Ice Aliens defensiv richtig sicher und legten durch Pavel Avdeev und Marco Clemens zum 1:4 nach. Dortmund zog durch eine Strafe gegen Ratingen früh die Option, den Torwart für einen sechsten Feldspieler vom Eis zu nehmen. Das ging nach hinten los. Quirin Stocker traf aus der eigenen Hälfte zum 1:5 ins leere Tor, Tim Brazda legte noch das 1:6 gegen geschlagene Dortmunder nach. Marlon Polter erzielte mit dem 2:6 den letzten Treffer des Abends für Dortmund, doch nach Spielende gab es kein Halten mehr.

Danke an alle mitgereisten Fans für die tolle Unterstützung der eigenen Mannschaft. Danke an alle daheim, die am Stream oder am Ticker mitgefiebert haben. Danke an die Eisadler Dortmund für eine tolle und faire Finalserie, die Entwicklung am Standort dort ist immer noch faszinierend und geht hoffentlich so weiter.

Ice Aliens Cheftrainer Frank Gentges bilanzierte das Spiel und die tolle Serie:

„Das Ergebnis aus Spiel 4 (1:7) konnte ich aufgrund von nur eineinhalb Tagen Regenerationszeit bei unserem viel zu kleinen Kader richtig einschätzen. Vor dem alles entscheidenden heutigen Spiel hatten wir eine deutlich längere Regenerationszeit. Dazu haben wir situationsbedingt einige Änderungen in unserem Spielsystem vorgenommen. Die Jungs haben den heutigen Game-Plan, gestützt auf einen starken Torwart, hervorragend umgesetzt. Wir waren heute klar besser als der Gegner und sind erneut der hochverdiente Meister. Was der Mini-Kader über die ganzen letzten Monate geleistet hat, ist sensationell.“

Eisadler unterliegen im entscheidenden Playoff-Finalspiel, werden aber dennoch mit Applaus in die Sommerpause verabschiedet!

Der Traum ist zu Ende, die Eisadler Dortmund müssen sich am Freitagabend im 5. und entscheidenden Finalspiel vor über 3300 Zuschauern im ausverkauften Eissportzentrum Westfalen den Ratinger Ice Aliens mit 2:6 geschlagen geben. Zwei Drittel lang war die Partie umkämpft und offen, dann erwiesen sich Gäste als zielstrebiger und treffsicherer. Dabei begann die Partie vor der tollen und lautstarken Kulisse gut für die Eisadler, denn Oliver Kraft konnte bereits nach gut zwei Minuten einen Schuss von Marlon Polter zum 1:0 abfälschen. Aber die Freude über die Führung hielt nicht lange an, denn die Gäste konnten bereits nach fünf Minuten zum 1:1 ausgleichen. Danach blieb die Partie umkämpft mit Chancen auf beiden Seiten. Die Ice Aliens hatten den besseren Start in Drittel zwei und gingen in der 24. Minute erstmalig in Führung. Danach erhöhten die Eisadler den Druck und holten sich ein Plus an Spielanteilen und gute Möglichkeiten heraus, aber ohne zählbaren Erfolg. Das sollte sich im letzten Abschnitt rächen, denn innerhalb von knapp fünf Minuten schraubten die Aliens das Ergebnis auf 1:4 hoch. Die Eisadler versuchten nun alles und ersetzten in der 54. Minute in Überzahl den Torhüter durch einen 6. Feldspieler. Aber der Schuss ging nach hinten los und zwar zum 1:5 ins eigene leere Tor. Damit war die Partie entschieden, es blieb nur noch etwas Ergebniskosmetik.

So ist nun eine insgesamt tolle Saison mit einer enormen Zuschauerentwicklung zu Ende gegangen. Leider fehlte der finale sportliche Erfolg. Aber die Eisadler Fans feierten dennoch ihre Mannschaft nach Spielende ausgiebig. Die Gratulation für den Meistertitel der Regionalliga NRW geht nach Ratingen an die Ice Aliens.

Statistik:

Eisadler Dortmund – Ratinger Ice Aliens 2:6 (1:1,0:1,1:4)

Tore:

1:0 (3.) Kraft (Kuntu-Blankson, Polter) PP1

1:1 (5.) Onckels (Avdeev, Birzins)

1:2 (24.) Avdeev (Brazda, Stroh)

1:3 (43.) Avdeev (Brazda, Onckels)

1:4 (48.) Clemens (Lamers, Birzins)

1:5 (54.) Stocker [ENG]

1:6 (56.) Brazda

2:6 (59.) Polter (Bergstermann)

Zuschauer: 3300

Schiedsrichter: Jan Deckert, Sascha Küper (Joey-Max Menzel, Julian Rieneck)

Strafminuten: Dortmund 6 plus Spieldauer Bergstermann – Ratingen 12