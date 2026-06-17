Ratinger Ice Aliens präsentieren ihre Top-Neuverpflichtung

Ratingen. (PM Ice Aliens) Die Ratinger Ice Aliens verstärken ihren Kader mit dem deutschen Stürmer Lennart Otten.

Der am 27. Februar 2001 in Neuss geborene Angreifer ist 25 Jahre alt, 1,79 Meter groß und bringt rund 80 Kilogramm auf die Waage. Otten ist Mittelstürmer und Linksschütze und wird bei den Ice Aliens die Rückennummer 6 tragen.

Seine Jugend verbrachte er bei der Düsseldorfer EG. Zuletzt stand er bei den Eagles Essen-West unter Vertrag, bei denen er in der Regionalliga West zu den Leistungsträgern gehörte. Zuvor spielte er im Seniorenbereich für den EHC Freiburg in der DEL2 sowie für die Stuttgart Rebels und die Moskitos Essen in der Oberliga und sammelte dort höherklassige Erfahrung.

Cheftrainer und Sport-Manager Frank Gentges freut sich über den Neuzugang: „Lennart ist unsere Top-Neuverpflichtung für die kommende Saison. Ich bin froh, dass er sich trotz finanziell wesentlich lukrativerer Angebote für uns entschieden hat. Sein Lebensmittelpunkt im Raum Düsseldorf und die Situation in Essen haben uns dabei natürlich in die Karten gespielt. Lennart hat entsprechenden Hockey Sense, genau das, was unser Team dringend braucht.“

Lennart Otten freut sich, weiterhin Studium und Eishockey unter einen Hut bringen zu können: „Nach sehr guten Gesprächen mit dem Trainer und vielen Spielern der aktuellen Mannschaft war meine Entscheidung, nächste Saison für Ratingen zu spielen, schnell getroffen. Dass der Verein zudem in der Nähe von Düsseldorf liegt, wo sich mein Lebensmittelpunkt befindet, hat mir die Entscheidung zusätzlich erleichtert. Zudem wird es für mich dadurch einfacher, Eishockey und mein Studium miteinander zu kombinieren. Ich freue mich sehr auf die neue Saison und kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht.“

Die Ice Aliens verabschieden mit Josh LeBlanc und Bryce Irwin zwei weitere Spieler, bedanken sich für ihren Einsatz und wünschen beiden alles Gute für ihre Zukunft.

165 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro