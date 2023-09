Ratinger Ice Aliens besiegen die Snackpoint Eaters Limburg mit 7:4!

Artikel anhören Ratingen. (PM Ice Aliens) In einem zerfahrenen und von vielen Strafzeiten geprägten Vorbereitungsspiel gegen die Snackpoint Eaters Limburg kamen die Ratinger Ice...

Ratingen. (PM Ice Aliens) In einem zerfahrenen und von vielen Strafzeiten geprägten Vorbereitungsspiel gegen die Snackpoint Eaters Limburg kamen die Ratinger Ice Aliens zu einem 7:4- Erfolg.

Das Spiel begann sehr ausgeglichen. Malte Hodi erzielte nach einem Abpraller das 1:0 in der 6. Minute, Van Sloun glich für die Gäste in Überzahl in der 7. Minute zum 1:1 aus. In der 15. Minute checkte Donders Tim Brazda gegen den Kopf und erhielt dafür eine Spieldauerstrafe. Von diesem Zeitpunkt an war das Spiel geprägt von einigen Strafen und Scharmützeln, so dass erst im letzten Drittel wieder richtiger Spielfluss aufkommen wollte. In der Zwischenzeit gingen die Ice Aliens in Überzahl durch Mathias Onckels in Führung (18. Min.), im zweiten Drittel glichen die Eaters durch Ramoul in der 21. Minute zum 2:2 aus.

Mit diesem Spielstand ging es auch in den letzten Abschnitt, hier fielen nun noch einige Treffer. Das 3:2 durch Tim Brazda in der 43. Minute in Überzahl war der Startschuss für eine interessante Schlussphase, die Gäste aus den Niederlanden glichen durch Koumans in der 47. Minute zum 3:3 aus. Nun leisteten sich die Snackpoint Eaters einige Undiszipliniertheiten, welche von den Ice Aliens gnadenlos ausgenutzt wurden. Dem 4:3 (49.) durch Max Bleyer in Überzahl folgte das 5:3 durch Dorian Kielbasa in der 51.Minute, ebenfalls in Überzahl. Als Toni Lamers in der 53.Minute das 6:3 markierte, war das Spiel entschieden. Erneut Dorian Kielbasa erhöhte in der 58. Minute noch auf 7:3. Der Schlusspunkt war den Gästen sechs Sekunden vor dem Ende durch Mees de Wit vorbehalten, der den 7:4- Endstand erzielte.

Cheftrainer Frank Gentges war insgesamt mit dem Spiel seiner Mannschaft zufrieden: „In den ersten beiden Dritteln haben wir noch viel zu viele Chancen nicht verwertet, im letzten Drittel haben wir es dann wesentlich besser gemacht. Der Sieg war dann hoch verdient. Gut war auch, dass wir bei der harten und teilweise unfairen Spielweise des Gegners, körperlich sehr gut dagegen gehalten haben und dann auch in diesem Bereich dem Gegner überlegen waren.“

Am morgigen Sonntag kommt es zum Rückspiel in Geleen, Spielbeginn ist um 19:00 Uhr.

