Ratinger Ice Aliens 97 vervollständigen ihr Torhüter-Quartett

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit der Weiterverpflichtung von Christoph Oster, sowie den Neuzugängen Kilian Pfalz (Wiehl Penguins) und Mathis Kaiser (KEV 81 DNL-Team) geben...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit der Weiterverpflichtung von Christoph Oster, sowie den Neuzugängen Kilian Pfalz (Wiehl Penguins) und Mathis Kaiser (KEV 81 DNL-Team) geben die Ice Aliens drei weitere Torhüter bekannt und vervollständigen somit das Quartett.

Der 31-jährige Christoph Oster ist seit der Saison 2015/16 bei den Ice Aliens und war letzte Saison im Stand-by Modus als Backup bei einem Spiel dabei.

Kilian Pfalz ist 19 Jahre alt und war in der vergangenen Saison für die Wiehl Penguins aktiv.

Mathis Kaiser ist ebenfalls 19 Jahre alt und spielte vor seiner Zeit beim Krefelder EV schon in der Jugend beim Stuttgarter EC und beim EV Füssen.

Coach Frank Gentges in seinem Statement über die drei Torhüter: „Christoph ist als Arzt tätig und damit fürs Eishockey zeitlich entsprechend eingeschränkt. Er ist bei uns so oft wie möglich anwesend und gibt uns als routinierter Torwart damit gewisse Optionen. So haben wir das letzte Saison schon praktiziert und es war für beide Seiten eine optimale Lösung. Kilian und Mathis sind dagegen zwei junge Torhüter, von denen nur Kilian schon mal Einsätze im Seniorenbereich hatte, aber nächste Saison noch U-20 spielen könnte. Den genauen Leistungsstand kann ich erst beurteilen, wenn ich sie bei uns im Trainings- und Spielbetrieb gesehen habe. Als Trainer kann man den Torhütern, im Gegensatz zu den Spielern, nie ganz gerecht werden, weil ich nur einen spielen lassen kann. Sie müssen optimal arbeiten und dann ihre Chance nutzen. Der Beste spielt und das muss man sich verdienen.“



1217 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.