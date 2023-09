Ratinger Ice Aliens 97 mit Niederlage im ersten Testspiel

Artikel anhören Gegen die Golden Sharks Mechelen, einem Team aus Belgien, welches in der Saison 2023/24 an der BENE-.League teilnimmt, unterlagen die Ratinger Ice...

Gegen die Golden Sharks Mechelen, einem Team aus Belgien, welches in der Saison 2023/24 an der BENE-.League teilnimmt, unterlagen die Ratinger Ice Aliens im ersten Vorbereitungsspiel der Saison mit 4:6 (2:1, 1:2, 1:3).

Trotz sommerlicher Temperaturen außerhalb der Eissporthalle in Ratingen war es ein temporeiches und intensives Vorbereitungsspiel, in dem sich beide Mannschaften auch in punkto Körpereinsatz nichts schenkten. Die Ice Aliens mussten auf Maik Klingsporn und Vincent Robach verzichten, setzten zu dieser Parte dafür drei Try-Out- Spieler ein. Ratingen ging durch zwei Treffer von Tim Brazda im ersten Drittel mit 2:0 in Führung, jedoch konnte einer der Imports der Belgier, der Lette Verners Egle, noch vor der ersten Pause auf 2:1 verkürzen.

Im zweiten Drittel zunächst Max Bleyer mit dem 3:1, doch die Gäste wurden nun stärker. Erneut Egle und Anosov markierten zwei Treffer zum 3:3- Ausgleich zur zweiten Drittelpause.

Im letzten Abschnitt stand nun Mathis Kaiser für Lukas Schaffrath im Tor der Ice Aliens. Ratingen hatte im gesamten Spiel einige gute Tormöglichkeiten, die jedoch nicht in Treffer umgemünzt werden konnten. Diese erzielten die Gäste durch Gyesbreghs, Staps und Egle bei einem Unterzahltreffer durch Hodi für die Aliens zum Endstand zum 4:6 für die Golden Sharks Mechelen.

Cheftrainer Frank Gentges haderte nach Spielende vor allem mit der Chancenverwertung: „Wenn man so viele 100%ige Torchancen liegen lässt wie wir heute, kann man kein Spiel gewinnen. Wir sind grob fahrlässig mit der offensiven Finalität umgegangen. Des Weiteren war wie von mir schon mehrfach angesprochen, deutlich zu sehen, dass uns generell und insbesondere im Vergleich zur Vorsaison, mindestens 2 gestandene Verteidiger fehlen.“

Statistik zum Spiel:

Strafen: Ratingen 8 Min.; Mechelen 18 Min.

Zuschauer: 144

