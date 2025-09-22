Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Ratingens Kader wird immer dünner: Emil Johansson verlässt die Ice Aliens aus privaten Gründen!

22. September 20251 Mins read83
Emil Johansson hat Ratingen schon wieder verlassen - © Ratinger Ice Aliens
Ratingen. (PM Ice Aliens) Der schwedische Stürmer Emil Johansson, der in den ersten beiden Vorbereitungsspielen einen sehr starken Eindruck hinterlassen hat, wird die Ratinger Ice Aliens aus privaten Gründen leider wieder verlassen.

Cheftrainer Frank Gentges zur Personalie: „Emil war ein absoluter Top-Import in allen sportlichen Bereichen und bei uns ein sehr wichtiger Faktor. Sein Abgang, auf den wir im sportlichen Bereich keinen Einfluss haben, reißt bei uns ein weiteres Riesenloch. Nach den Ausfällen der eingeplanten Stürmer Tobi Brazda (erneute OP und langfristiger Ausfall), Giovanni Schönfeld (unsere zu frühen Trainingszeiten passen nicht zu seinen Arbeitszeiten) und Luis Bauer (bleibt wie berichtet in Essen), haben wir nach dem weiteren Abgang von Emil Johansson, jetzt nur noch 7 Stürmer im Kader. Dass dies natürlich viel zu wenige sind, müsste jedem einleuchten.“

Der 2. Vorsitzende Wilfried Tursch zu einem möglichen Ersatz: „Wir hatten ja schon thematisiert, dass ein Sponsor seine Zusage, einen Import zu finanzieren, zurückgezogen hat. Aufgrund des erneuten langfristigen Ausfalls von Tobi Brazda, haben wir dennoch der Verpflichtung zugestimmt. Einem Ersatz für Johansson stimmen wir nur zu, wenn die entstandenen Transfer- und Materialkosten refinanziert sind. Uns ist die überaus dünne Spielerdecke bewusst, aber die Wirtschaftlichkeit lässt aktuell nichts anderes zu.“

