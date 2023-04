Ratingens Kader für die nächste Saison nimmt erste Formen an

Ratingen. (PM Ice Aliens) Das Eis ist abgetaut, die Lampen bleiben ausgeschaltet, die Parkplätze sind verwaist. Es scheint vollkommene Ruhe am Sandbach zu herrschen...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Das Eis ist abgetaut, die Lampen bleiben ausgeschaltet, die Parkplätze sind verwaist. Es scheint vollkommene Ruhe am Sandbach zu herrschen und manch einer glaubt sogar, die Ice Aliens wären von der Bildfläche verschwunden.

Dem ist nicht so, denn in der Geschäftsstelle wird eifrig an der Mannschaft für die kommende Spielzeit gebastelt. Dabei sind die ersten Vertragsverlängerungen mit Spielern der letztjährigen Saison herausgekommen. Da Vorstand und Trainer mit weiteren Spielern verhandeln, ist auch in den nächsten Tagen mit guten Nachrichten zu rechnen. Wie üblich veröffentlichen die Ice Aliens ihre Nachrichten erst, wenn dies hieb- und stichfest sind. Aktuell haben sich zwei Stürmer und ein Verteidiger entschlossen, auch in der nächsten Saison für die Ice Aliens aufzulaufen.

Der 24 Jahr alte Verteidiger Daniel Fischer entstammt dem Nachwuchs der DEG wo er bis zur U16 spielte. Anschließend zog es ihn nach Ratingen, dort durchlief er die U18 und U20. Seit 2019 spielte er auch in der 1. Mannschaft und hat sich in den letzten beiden Jahren zum Stammspieler entwickelt. Er ist damit einer der Spieler, die den Sprung aus der eigenen U20 in den Seniorenbereich geschafft hat. In der Saison 2022/2023 absolvierte Daniel insgesamt 28 Spiele für die Ice Aliens und trägt auch zukünftig die Nummer 8.

Stefan Traut, bereits in der Saison 2018/ 2019 für die Ice Aliens aktiv, kam nach zwei Jahren, in denen er für Krefeld in der Oberliga auflief, zurück an den Sandbach und ist seit 2021 eine feste Größe im Team der Ice Aliens. Der 25jährige Stürmer entstammt dem Nachwuchs des Krefelder EV und der Young Moskitos. In der abgelaufenen Saison absolvierte er für die Ice Aliens 27 Spiele und kam auf 26 Punkte. Die Nummer 72 ist bereits für ihn reserviert.

Giovanni Schönfeld, auch Stürmer und 20 Jahre jung, entstammt ebenfalls dem Nachwuchs des Krefelder EV. In der Saison 22/23 spielte er mit einer Doppellizenz für den Krefelder EV in der Oberliga (18 Spiele) und für die Ice Aliens in der Regionalliga (24 Spiele). Nun hat er sich entschlossen, nur noch für die Ratingen aufzulaufen. Mit der Nummer 44 hat er sich den Fans bekannt gemacht, ihr bleibt er treu.

Cheftrainer Frank Gentges zeigte sich erfreut über die Vertragsverlängerungen: „alle drei Spieler haben auf ihren unterschiedlichen Positionen durch ihre Leistungen entsprechend zum Teamerfolg der hervorragend abgelaufenen Saison beigetragen und ich bin froh, dass alle drei auch weiterhin zum Team gehören. Wichtig ist für mich auch, dass ich allen dreien nochmals eine Leistungssteigerung zutraue. Aufgrund ihrer Entwicklung in der letzten Saison können sie die neue Saison auf einem wesentlich höheren Level starten. Bei zu erwartender Leistungssteigerung können sie mit ihrem noch höheren individuellen Level auch das Team nochmals verbessern.“

Neben den Verlängerungen stehen neben den Verlängerungen aktuell auch drei Abgänge fest. Joshua Gärtner beendet seine Eishockey-Karriere, Lazar Pejcic und Jonathan Galke hingegen erhalten keine neuen Vertragsangebote.

Besonders der Abgang von Joshua Gärtner trifft Coach Gentges: „er war über die Saison unser konstantester Verteidiger, der von der ersten bis zur letzten

Sekunde immer alles fürs Team gegeben hat und immer 100% zuverlässig war. Daher ist sein Abgang für uns ein enormer Verlust. Solch einen Spieler kann man sich als Trainer nur wünschen.

Zu den aktuell feststehenden drei Abgängen wird sicherlich noch der ein oder andere Abgang hinzukommen. Nicht mit allen letztjährigen Spielern, mit denen wir verhandeln, werden wir uns auch einigen können.“

