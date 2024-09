Ratingens Headcoach Frank Gentges: „Wir brauchen keine FÃ¼llmasse fÃ¼r den 4. Block oder die TribÃ¼ne“

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Kader musste schon vor Saisonbeginn drei Abgänge aus beruflichen Gründen verkraften, somit stehen nur noch 20 Spieler und 1...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der Kader musste schon vor Saisonbeginn drei Abgänge aus beruflichen Gründen verkraften, somit stehen nur noch 20 Spieler und 1 Torwart im Kader.

Dazu gab es mehrere Langzeitverletzte, die sich nicht beim Eishockey verletzt haben, sowie immer wiederkehrende berufliche Verhinderungen durch Schichtwechsel und sogar Abwesenheiten von Spielern, die beim Inline-und Skaterhockey tätig waren. Seit Ende letzter Woche gab es dann auch noch den ein und anderen Corona-Fall im Team.

Nach der Absage des dritten Vorbereitungsspiels seitens Bergkamens mussten die Ice Aliens ihrerseits dann auch noch das vierte und fünfte Vorbereitungsspiel absagen, da keine spielfähige Mannschaft und auch kein Torwart zur Verfügung stand.

Chef-Trainer Frank Gentges zeigte sich die gesamte Vorbereitung dauergenervt von der Situation und wollte sich vorher nicht äußern.

Hallo Frank, hast Du so eine Vorbereitungsphase in Deiner Trainerlaufbahn schon einmal erlebt?

Frank Gentges: Natürlich nicht, da ich ausschließlich im Profibereich gearbeitet habe. Ich bin hier rein für den sportlichen Trainings- und Spielbereich zuständig und da kann ich Ihnen sagen, dass alle anwesenden Spieler, wie auch in den beiden Vorjahren, ihr Bestes geben und hervorragend mitziehen. Alles andere drum herum ist absolutes Vollhobby und darauf habe ich auch keinen Einfluss.

Du sprichst damit wohl auch den Kader an. Wo steht der Kader im Verhältnis zum letztjährigen Kader?

Frank Gentges: Der aktuelle Kader ist qualitativ und quantitativ schlechter als in der letzten Saison und in der letzten Saison war der Kader schon schlechter als in der Saison 2022/2023. Für ein entsprechendes Training und Spiel braucht man eine Mindestkaderstärke von 20 geeigneten Spielern plus 2-3 geeigneten Torhütern. Wenn man in einer Hobbyliga aber nur mit einem Kader von 20 Spielern plus 1 Torwart startet, weiß man, dass man diese Mindestkaderstärke nie erreichen wird. Natürlich waren wir in der Vorbereitung bei keinem Spiel, Meeting, On-Ice- und Off-Ice-Training auch nur ansatzweise in der Nähe der Mindestkaderstärke und das wird sich auch in der Meisterschaft nicht ändern.

Wo besteht Handlungsbedarf?

Frank Gentges: Ganz klar in allen drei Mannschaftsteilen und wir brauchen keine Füllmasse für den 4.Block oder die Tribüne, von den Spielern haben wir selbst in unserem nur 20 köpfigen Kader schon viel zu viele und somit haben wir in unserem kleinen Kader leider noch ein extremes Leistungsgefälle.

Im Tor brauchen wir eine Konkurrenz zu Christoph Oster. Alle Torhüter, die bei uns mittrainieren, haben absolut kein Regionalliga-Niveau und können 0,0 Druck auf Oster ausüben. In der Verteidigung brauchen wir 1-2 gestandene Verteidiger, von denen mindestens einer auch offensiv Akzente setzen kann.

Im Sturm brauchen wir dringend zwei Spieler mit entsprechender Torquote. Dazu muss man auch bedenken, dass Pavel Avdeev in ca. 5 Wochen den deutschen Pass bekommen kann und dann höherklassig wechselt. Auch in Sachen Förderlizenzspieler von Duisburg sieht es für uns düster aus.

Wie zu hören ist, ist der Spieler-Markt für die Ice Aliens seit Monaten leer?

Frank Gentges: Brauchbare Spieler zu den Konditionen der Ice Aliens, also aus der geographischen Nähe, die zu den Konditionen der Ice Aliens spielen, gibt es seit langem nicht mehr und die werden auch generell immer weniger. Andererseits gibt es noch Spieler, die zu uns wechseln würden und uns extrem weiterhelfen würden, aber eben nicht zu den Konditionen der Ice Aliens und das wir drei der vier Import-Plätze nicht und einen nur temporär vergeben haben, ist auch kein Geheimnis. Seit Dezember habe ich immer wieder darauf hingewiesen, dass spätestens Ende März/Anfang April der Markt für die in Frage kommenden Spieler zu Ice Aliens Konditionen leer sein wird und ich habe auch immer wieder gesagt, dass man die vier Import-Positionen besetzen muss, um für die oberen Tabellenplätze konkurrenzfähig zu sein. Man kann und darf absolut nicht erwarten, dass wir ohne Imports mit einem dünnen Kader, immer wieder alles kompensieren und immer wieder konstant überperformen, insbesondere nicht, wenn die finanzielle Schere zu anderen Teams immer weiter auseinander geht.

Wie ich Dich kenne, fällt es Dir sehr schwer Deine Ansprüche und Erwartungen herunterfahren zu müssen.

Frank Gentges: So ist es, aber auch ich muss der Realität ins Auge schauen, trotz allem werde ich aber immer alles für den höchstmöglichen Erfolg tun und das vermittle und verlange ich auch von meinen Spielern. Natürlich erwarte ich mir eine andere Kadersituation als die aktuelle, insbesondere nach den letzten zwei optimal erfolgreichen Jahren, aber das ist für mich kein Wunschkonzert und auf diesen Bereich habe ich nun mal keinen Einfluss. Ich bin froh, dass ich in meiner Amtszeit sechs Spieler nach Ratingen lotsen konnte, womit wir wenigstens 12-13 Spieler haben, auf die wir uns verlassen können. Natürlich kann ich auch keine Ziele definieren, weil ich leider nie weiß, wer mir zur Verfügung stehen wird.

Wie siehst Du die Ligenstärke und wer ist der Favorit?

Frank Gentges: Alle Regionalligateams der Vorsaison bis auf zwei und alle vier Teams, die hoch kommen, haben sich größtenteils extrem verstärkt. Favorit muss der sein, der das meiste Geld ausgibt und somit haben wir mit den oberen Plätzen nichts zu tun. Meine persönlichen Favoriten sind Dortmund, Bergisch Gladbach, Grefrath und Moers, wobei die beiden letztgenannten durch die vielen Krefelder Spieler einen starken Kader stellen können.

Die Fans finden die Einfachrunde mit wenigen Spielen unattraktiv. Wie siehst du die neue Ligenstruktur?

Frank Gentges: Das ist eine Hobby-Liga, somit sollen das mal schön Andere entscheiden. Ich weiß nur von vielen Spielern, dass sie zeitlich gar nicht mehr leisten können als 2 Trainingstage die Woche und ca. 0,8 Spiele die Woche und für das „Geld“, was z.B. bei uns bezahlt wird, schon gar nicht.

Wer ist der Top-Transfer der Liga?

Frank Gentges: Ich hoffe, den tätigen wir noch …. Stand aktuell, ist es für mich Nick Aichinger (Bergisch Gladbach).