Ratingens Coach Frank Gentges im Interview vor dem Saisonstart: „Aufgrund der Kaderentwicklung mÃ¼ssen wir unsere AnsprÃ¼che anpassen und von Spiel zu Spiel schauen“

Ab 20 Uhr geht es gegen den EHC Troisdorf um die ersten Punkte in der Spielzeit 23/24. Die Redaktion der Ice Aliens sprach vor Beginn der Meisterschaft mit Chef-Trainer Frank Gentges.

Wie zufrieden sind Sie mit der Saisonvorbereitung?

Da wir erst am 11.09.2023 aufs eigene Eis gekommen sind und wir vorab nur 4 Zeiten auswärts anmieten konnten, waren die Trainingsumfänge, sprich die Anzahl der On-Ice Einheiten viel zu gering, um sich entsprechend auf die Vorbereitungsspiele und schlussendlich auf den Beginn der Meisterschaft vorzubereiten.

Die Jungs haben aber das Beste daraus gemacht und alle unsere Trainingseinheiten hatten wie immer eine sehr hohe Intensität.

Welche Erkenntnisse haben Ihnen die drei Vorbereitungsspiele gebracht?

Ich habe bewusst die Spiele gegen Teams aus der BENE-League (höchste Liga NL/BEL) abgeschlossen, in der die Teams körperlich präsenter spielen als in unserer Liga. Durch solche Spiele können sich die Spieler in unterschiedlichen Bereichen verbessern und das Team kann besser zusammenwachsen.

Neue Erkenntnisse habe ich keine gewonnen, sondern nur Bestätigungen für meine Ansichten bekommen.

Im Spiel gegen Mechelen/BEL war wiedermal deutlich zu sehen, dass wir trotz wesentlich mehr Spielanteilen, Schüssen und Chancen, die Imports auf der Gegenseite nicht kompensieren konnten, die aus wesentlich weniger Chancen final viel mehr gemacht haben.

Des Weiteren war im zweiten Spiel gegen Geleen/NL deutlich zu sehen, dass Ausfälle von Leistungsträgern innerhalb der Mannschaft qualitativ und quantitativ nicht kompensiert werden können.

Wie ist die aktuelle Kadersituation? Sind noch Neuzugänge geplant?

Mit den Spielern Tim Ratman, Marvin Ratmann, Eric Peters, Thomas Richter und Kilian Pfalz, die allesamt fest verpflichtet waren, hatten wir einen guten Kader zusammen. Traurigerweise mussten wir uns dann wieder von den vier Spielern aus Wiehl, die meine absoluten Wunschspieler waren und oberste Priorität hatten, aus den bekannten Gründen verabschieden. Darüber hinaus hat sich dann noch Thomas Richter aus beruflichen Gründen Richtung Süddeutschland verabschiedet. Die Abgänge dieser 5 Spieler haben uns qualitativ und quantitativ natürlich enorm geschwächt und somit müssen wir auch unsere Ansprüche entsprechend anpassen. Im Endeffekt stehen jetzt 17 Abgängen nur 5 Neuzugänge gegenüber.

Aktuell gibt es eine Option, wenigstens den Abgang von Thomas Richter auszugleichen, aber da warte ich noch auf die Zustimmung unseres Vorstands. Sobald Spieler aus der geographischen Nähe auf dem Markt sind, die sportlich geeignet sind und zu unseren Bedingungen kommen würden, müssen wir umgehend handeln. Insbesondere in der Verteidigung brauchen wir zwei gestandene Verteidiger. Mit Stephan Kreuzmann und Maik Klingsporn haben wir nur zwei gestandene Verteidiger, wobei letztgenannter krankheitsbedingt seit Wochen fehlt und noch kein Spiel gemacht hat. Dazu kommen die zwei jungen gelernten Verteidiger Daniel Fischer und Erik Grein, mehr haben wir nicht. Somit musste ich schon die Stürmer Mathias Onckels, Marco Clemens, Raphael Palmeira-Kerkhoff und Florian Evertz als Verteidiger umfunktionieren, was natürlich keine Lösung ist, wobei Mathias Onckels einen starken Verteidiger spielt, uns dann aber im Sturm fehlt.

Wie zufrieden sind Sie mit den 5 Neuzugängen und welche der 17 Abgänge sind aktuell nicht zu ersetzen?

Ich bin mit allen Neuzugängen sehr zufrieden, hiervon ist aber lediglich Mathias Onckels ein gestandener Spieler, die anderen 4 Spieler sind noch junge Spieler, die sich stetig und schnell entwickeln müssen.

Von den 17 Abgängen hätte ich sehr gerne Verteidiger Joshua Gärtner (Laufbahn beendet), Torwart Marvin Frenzel (beruflich selbstständig gemacht, spielt in seiner Heimat Dinslaken), Verteidiger Dominik Scharfenort (nach Dortmund gewechselt), Verteidiger Dustin Schumacher (in seine Heimat Wiehl gewechselt) und Stürmer Dennis Fischbuch (Laufbahn beendet) behalten.

In der Vorbereitungsphase waren drei Try-Out-Spieler mit dabei. Hat sich jemand von diesen Spielern empfehlen können?

Wir werden Außenstürmer Timon Busse mit in den Kader nehmen, der kein Spieler für die Spitze, aber für die Kadertiefe ist. Er setzt seinen Körper gut ein, arbeitet gut und sucht den direkten Weg zum Tor.

Sie haben dem U-20-Trainer angeboten, jedes Training zwei seiner Spieler zum Training der 1.Mannschaft zu schicken. Haben Sie dabei Spieler entdeckt, die förderungswürdig sind?

Das ist richtig, dieses Angebot habe ich der U-20 auch letzte Saison schon gemacht. Diese Saison hat bis heute aber noch kein Spieler bei uns mittrainiert, laut U-20 Trainer hat keiner das nötige Niveau.

Wer trägt in dieser Saison das „C“ und die beiden „A’s“ auf dem Trikot?

Ich habe mich für Tim Brazda als Kapitän sowie für Max Bleyer und Tobi Brazda als Assistenten entschieden.

Wie sehen Sie die Ligenstärke?

Ich gehe davon aus, dass die Liga 1:1 die Qualität der Vorsaison hat. Dortmund wird alleine schon aufgrund der Kaderinvestitionen die Rolle von Neuwied übernehmen wollen, Bergisch Gladbach hat durch die Neuzugänge mindestens die Qualität von Lauterbach und die Aufsteiger aus Troisdorf und Solingen werden sicherlich konkurrenzfähig sein.

Wer sind die Favoriten?

Auf Grund der enormen Kaderinvestitionen in Dortmund muss Dortmund auch der Favorit sein, wenn überhaupt nur knapp dahinter sehe ich auf Grund der starken Neuzugänge Bergisch Gladbach.

Was sagen Sie zum Sommertheater mit Neuwied, Lauterbach und Diez-Limburg?

Gehen Sie davon aus, dass ich den Sachverhalt genau kenne und das über dieses Thema fast nur Blödsinn berichtet wurde. Im Sommer habe ich mich dazu nicht geäußert und ich werde das auch jetzt nicht tun. Ich bin Trainer und wir spielen gegen die Teams, die auf dem Programm stehen und fertig. Alles andere haben die Vereinsvorstände und der Verband zu entscheiden.

Wie sehen Sie die Zukunft der Regionalliga?

Ich gehe davon aus, dass sich noch mehr Vereine aus der Oberliga verabschieden werden und dann beginnen für die aktuellen Regionalliga-Vereine wieder die gleichen Probleme wie in diesem Sommer mit Diez-Limburg und Neuwied. Diese Vereine haben für die Oberliga zu wenig und für die Regionalliga viel zu viel Geld. Aktuell kann da augenscheinlich nur Dortmund mithalten, für alle anderen Vereine, scheint das finanziell unerreichbar.

Welche Qualität hat die BENE-League?

Ich finde die Liga mit Teams aus drei Nationen interessant. In der Liga sind 3 Imports erlaubt, diese Importplätze muss man optimal besetzen, um konkurrenzfähig zu sein und auch ansonsten ist die Liga kostenintensiv. Ohne diese Imports sind das aber ganz normale Teams maximal auf gutem Regionalliga Niveau. Außerhalb von Tilburg sind die guten niederländischen Spieler an zwei Händen abzuzählen und an jungen Spielern kommt da auch nicht viel nach, das Gleiche gilt auch für Belgien. Diez-Limburg und Neuwied sollten mit Liege/BEL und Den Haag/NL zu den Top-4 gehören.

Wo können die Ice Aliens in Zukunft ihrer Platz finden?

Nach aktuellem Stand der Ligen und den aktuellen finanziellen Gegebenheiten in Ratingen, ist die Regionalliga das absolute Maximum. Eine höhere Liga in Deutschland ist vollkommen unerreichbar und auch die BENE-League ist für Ratingen finanziell absolut nicht in Sichtweite.

Zwei Drittel unseres Kaders spielt komplett für 0 Euro und der Rest bekommt eine kleine Aufwandsentschädigung.

Nur mal so zur Veranschaulichung, ein ganz normaler unterdurchschnittlicher Oberliga-Spieler ist alleine teurer als der gesamte Ratinger Kader, das ist unvorstellbar, aber Fakt und wer da noch träumt, der ist absolut realitätsfremd.

Wie ist die Zielsetzung für die aktuelle Saison?

Wie gesagt, aufgrund der Kaderentwicklung müssen wir unsere Ansprüche anpassen und von Spiel zu Spiel schauen. Bleiben wir von Ausfällen verschont, ist schon was möglich, haben wir Ausfälle, kann es für uns ganz schnell problematisch werden.

Vielen Dank, Frank Gentges, für das Interview!

