Ratingen weiter ungeschlagen – Keine Chance fÃ¼r die Penguins

Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit einem überzeugenden 8:0-Erfolg vor 366 Zuschauern gegen die Wiehl Penguins bleiben die Ratinger Ice Aliens in der Regionalliga NRW weiter ungeschlagen.

Christoph Oster hütete gestern Abend das Tor der Hausherren und diese gaben von Beginn der Partie an den Takt vor. Wiehl beschränkte sich zunächst auf die Defensive, was anfangs auch funktionierte. Nach zwei Strafen gegen die Gäste nutzte Tobias Brazda die Überzahl zum 1:0 in der 15. Minute. Sein Bruder Tim legte in der 17. Minute das 2:0 nach. Schreckmoment kurz vor Ende des Drittels, als Max Bleyer nach einem Zusammenstoß keine Luft mehr bekam. Nach Behandlung und Untersuchung durch den Arzt konnte er aber im zweiten Drittel wieder mitwirken.

In diesem zweiten Abschnitt agierte Wiehl offensiver und hatte auch einige Möglichkeiten, doch die Tore erzielten die Ice Aliens. Benjamin Hanke (27.), Toni Lamers (32.) und Max Bleyer (37.) schossen einen 5:0- Vorsprung zur zweiten Drittelpause heraus.

Der letzte Durchgang gestaltete sich ähnlich. Wiehl war bemüht, einen Treffer zu erzielen, die Ice Aliens zeigten jedoch eine starke Partie und gaben sich keine Blöße. Toni Lamers (44.), Tim Brazda (54.) und erneut Toni Lamers mit seinem dritten Treffer an diesem Abend (57.) schraubten das Endergebnis auf 8:0.

Cheftrainer Frank Gentges zeigte sich nach dem Spiel sehr erfreut:

„Wir haben gegen einen guten Gegner ein starkes Spiel gezeigt. Ich war mit allem sehr zufrieden.“

Sonntag ist spielfrei für die Ice Aliens, das nächste Spiel steht am Sonntag, den 22.10.2023 um 18:00 Uhr gegen den Neusser EV auf dem Plan.

