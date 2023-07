Ratingen: Vincent Robach gehÃ¶rt weiter zum Kader / Junioren-TorhÃ¼ter Swen Neuen trainiert kontinuierlich bei der 1. Mannschaft mit

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 22-jährige Vincent Robach ist auch in der kommenden Saison Bestandteil des Kaders der Ratinger Ice Aliens `97. Der 1,71...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Der 22-jährige Vincent Robach ist auch in der kommenden Saison Bestandteil des Kaders der Ratinger Ice Aliens `97.

Der 1,71 m große, quirlige Angreifer verbrachte seine Eishockeyjugend überwiegend beim Kölner EC und dem EV Duisburg, ehe er zur Saison 2021/22 zu den Ice Aliens wechselte.

In der vergangenen Regionalligasaison gelangen ihm in 22 Spielen 6 Tore. Er erhielt insgesamt 8 Strafminuten.

Vincent wird auch in der kommenden Saison die Rückennummer 98 tragen.

Der 19- jährige Torwart Swen Neuen hingegen wurde zuvor in Krefeld und Neuss ausgebildet und ist ebenfalls seit 2021/22 bei den Ice Aliens.

Chef-Trainer Frank Gentges erläutert die Situation um den Juniorenspieler und weitere Trainingsgäste: „Swen hat als Junioren Torhüter schon in der vergangenen Saison kontinuierlich bei uns mittrainiert und wir werden das auch in der kommenden Saison so beibehalten. Aufgrund unseres quantitativ kleinen Kaders kann uns der Junioren-Trainer für jede Trainingseinheit mindestens 2 weitere Juniorenspieler schicken und dann werde ich sehen, ob die Qualität auch für Spieleinsätze reicht, was natürlich wünschenswert wäre.“

