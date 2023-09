Ratingen startet am Sonntag in die Testspielphase

Artikel anhören Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach fast sechs Monaten ohne Eishockey steht für die Ratinger Ice Aliens endlich das erste Spiel der Saison...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Nach fast sechs Monaten ohne Eishockey steht für die Ratinger Ice Aliens endlich das erste Spiel der Saison 2023/24 auf dem Plan.

In der Testpartie gegen die Golden Sharks Mechelen, ein belgisches Team, werden die Jungs von Coach Frank Gentges gleich richtig gefordert.

Die Golden Sharks treten in dieser Saison in der BENE-League an und haben mit Roberts Baranovskis, Verners EGLE und Kim Miettinen drei starke Import-Spieler in ihren Reihen. Trainiert wird das Team seit dieser Saison von Jos Lejeune, der aus der eigenen Jugend zum Cheftrainer der ersten Mannschaft befördert wurde.

Cheftrainer Frank Gentges zum Gegner, zur Personalsituation und zum Training zu Saisonbeginn:

„Mechelen, die in der höchsten niederländisch/belgischen Liga, der BENE-League spielen, werden für uns ein starker Gegner sein. Am letzten Wochenende war zu sehen, dass Teams dieser Liga auch Oberligisten schlagen konnten. Die BENE-League Teams treten mit mindestens drei Imports an und der belgische Verteidiger Vadim Gyesbreghs im Team von Mechelen gehört zu den zwei besten Verteidigern der gesamten Liga. Leider mussten wir unser schon sehr knappes Vorbereitungsprogramm mit nur acht Eiseinheiten vor diesem ersten Spiel aufgrund der aktuellen Eisqualität inhaltlich nochmals ändern und konnten in den viel zu geringen Trainingsumfängen nicht alle geplanten und notwendigen Dinge besprechen und trainieren. Mit sowas muss man aber auch zurechtkommen und ich erwarte von jedem einzelnen Spieler, dass er sich trotzdem voll reinbeißt und diese Unwägbarkeiten versucht, bestmöglich zu kompensieren. Maik Klingsporn (Corona) und Vincent Robach (Einnahme von Antibiotika) werden nicht zur Verfügung stehen. Wir werden zwei bis drei Try-Out-Spieler mit im Kader haben.“

Spielbeginn ist am Sonntag, den 17.09.2023, um 18:00 Uhr in der Eishalle am Sandbach. Es gelten reduzierte Eintrittspreise (10,- Euro Erwachsene, 5,- Euro ermäßigt, Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt).

