Ratingen: Spiel 3 voraus!

Am kommenden Freitag findet das 3. Finale der Playoffs der Regionalliga NRW im Jahr 2025 statt.

Spielort ist Dortmund, wo die Ice Aliens letzte Woche den Eisadlern in einem Spiel für die Geschichtsbücher des Ratinger Eishockeys die erste Heimniederlage beibringen konnten. Es folgte in Ratingen am Sonntag mit dem 5:1 eine weitere riesengroße Überraschung, so dass die Jungs von Sandbach am Freitag schon drei Matchpucks haben. Damit haben im Vorfeld nur wenige gerechnet, erst recht nicht der Finalgegner aus Dortmund, der nun fünf Tage Zeit hat, die Fehler der ersten beiden Spiele gegen aufopferungsvoll kämpfende Ice Aliens mit Mini-Kader abzustellen.

Denn Dortmund steht schon mit dem Rücken zur Wand, ein weiterer schlechter Tag des absoluten Topfavoriten auf den Titel könnte die Ice Aliens zum Meister machen, wofür die Jungs von Cheftrainer Frank Gentges am Freitag alles an Kraft, Energie und Leidenschaft auf das Eis bringen werden, was noch in den verbliebenen Spielern des Kaders steckt.

Sollte Dortmund Partie 3 am Freitag für sich entscheiden, geht es am Sonntag, 16.03.2025, um 18:00 Uhr am Ratinger Sandbach weiter. Hier berichten wir dann am Samstag kurzfristig über alle ggf.notwendigen Informationen.

