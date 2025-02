Ratingen: Niederlage zum Ende der Hauptrunde

Ratingen. (PM Ice Aliens) 11 Feldspieler und zwei Torhüter meldeten sich bereit für das Spiel in Dinslaken.

Stefan Traut, Eric Stephan, Marco Clemens , Mathias Onckels und Henry Karg fielen aus. Coach Frank Gentges war ebenfalls nicht dabei und fällt weiterhin aus. Nach wenigen Minuten erhielt Leon Taraschewski eine Spieldauerstrafe und so blieben nur noch zwei komplette Reihen übrig. Die Führungen der Kobras konnte man jeweils ausgleichen. Nach dem 5:4 für Dinslaken im letzten Drittel fehlten trotz Bemühungen die letzten Körner, um noch den Ausgleich zu erzielen. Ein guter Torwart Schüler bei den Hausherren tat sein übriges und sicherte den Erfolg für die Kobras.

Torschützen für Ratingen waren Tim Brazda (2), Max Bleyer und Pavel Avdeev.

Freitag geht im ersten Viertelfinale am Sandbach gegen Grefrath. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr. Spiel 2 in Grefrath ist am Sonntag, den 16.02.2025 , um 19:30 Uhr.

