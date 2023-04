Ratingen: Neuer geschÃ¤ftsfÃ¼hrender Vorstand gewÃ¤hlt, Verwaltungsrat komplettiert

Ratingen. (PM Ice Aliens) Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag wurde gemäß Tagesordnung ein neuer geschäftsführender Vorstand gewählt. Wilfried Tursch, bisheriger Sportobmann, übernimmt...

Ratingen. (PM Ice Aliens) Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am vergangenen Donnerstag wurde gemäß Tagesordnung ein neuer geschäftsführender Vorstand gewählt.

Wilfried Tursch, bisheriger Sportobmann, übernimmt den Posten des zweiten Vorsitzenden. Manfred Hanke, der bisherige Jugendobmann, wird zukünftig als Schatzmeister die Geschicke des Vereins lenken. Beide Kandidaten wurden einstimmig gewählt. Dadurch ist der Fortbestand und die Handlungsfähigkeit des Vereins gesichert.

Beide Vorstände stellten klar und deutlich fest, dass sie die umfangreiche Arbeit nicht in einer 2-Mann Show erledigen können. Es ist viel Unterstützung und Mitarbeit aus dem Verein heraus nötig. So wurde an diesem Abend gleich ein erstes Treffen all jener geplant, die sich vorstellen können, den Verein zukünftig in irgendeiner Form zu unterstützen. Organisiert wird das Treffen vom als Hallensprecher bekannten Vereinsmitglied Daniel Kestner und findet am Mittwoch, 24. Mai 2023 um 19.00 Uhr in der Schützenhalle Tiefenbroich statt. Eine Anmeldung ist für die Teilnahme nicht erforderlich, ebenso ist es nicht erforderlich, Vereinsmitglied zu sein.

Anschließend wurde durch die Wahl von Görge Hasselhoff der Verwaltungsrat wieder komplettiert. Die Amtszeiten der beiden anderen Mitglieder, Michael Schwarz und Wolfgang Verspohl, laufen erst im Herbst aus.

Zum Schluss der Sitzung überreichten Wilfried Tursch und Manfred Hanke den ausscheidenden Mitgliedern des geschäftsführenden Vorstandes Blumensträuße und bedankten sich für die langjährige Vorstandsarbeit. Die Mitglieder sahen dies genauso und bedankten sich mit Standing Ovations.

Rainer Merkelbach, Uwe Esser und Dirk Klare erklärten, den Verein auch weiterhin zu unterstützen. In welcher Form dies genau geschieht, wird bereits in der kommenden Woche in einem Gespräch mit dem neuen geschäftsführenden Vorstand abgestimmt.

