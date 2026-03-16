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Ratingen mit irrer Aufholjagd gegen Essen West: Ein Abend für die Ewigkeit!

16. März 20261 Mins read93
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Ratinger Torjubel - © Daniela Schmidt
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Ratingen. (PM Ice Aliens) An dieses Spiel werden sich die Zuschauer sicher sehr lange zurückerinnern.

Nach einem guten Start der Ice Aliens und der 1:0-Führung durch Brooklyn Beckers kamen die Eagles ins Spiel und stellten bis zur 25. Minute vor allem durch Ex-DEL 2 Spieler Lennart Otten auf 4:1. Cheftrainer Frank Gentges nahm eine Auszeit und spielte von dort an bis zum Ende nur noch mit 11 Feldspielern. Mit ihren Tugenden, die das Team auszeichnet, fighteten sich die Jungs zurück ins Spiel. Toni Lamers mit dem 2:4 und Eric Stephan mit dem 3:4 ließen noch im zweiten Drittel leise Hoffnung aufkeimen.

Als erneut Toni Lamers im letzten Drittel Goalie Rose zum 4:4 überlistete, war es ein offenes Spiel. Angepeitscht von den Fans der Ice Aliens kämpften die Jungs um jeden Zentimeter gegen das Profiteam aus Essen und erreichten die Verlängerung. Hier bot sich schon nach kurzer Zeit in Überzahl die Möglichkeit auf den Sieg und nach feiner Vorarbeit von Manuel Neumann und Bryce Irwin verlud Josh LeBlanc den Essener Torwart erneut mit der Rückhand zum 5:4. Danach gab es kein Halten mehr. Die Halle stand Kopf und feierte das Team vollkommen zurecht für eine grandiose Leistung.

Somit geht es Freitag am Westbahnhof mit Spiel 3 weiter. Hier kann keine Entscheidung fallen. Diese wird es frühestens in Spiel 4 am Sonntag in Ratingen geben. Egal, wie diese Saison endet, dieser Sieg ist für die Ewigkeit. Der Online-Vorverkauf ist bereits über die Ratinger Website gestartet.

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